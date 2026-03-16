Rusya'dan ülkedeki vatandaşlarına Türkiye uyarısı: Beklentiye girmeyin bu çok zor
Ortadoğu'daki gerilim turizmi baltalarken Rusya Turizm Acenteleri İttifakı (ATA) Başkan Yardımcısı Alesan Mkrtçyan'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

#1
Rusya Turizm Acenteleri İttifakı (ATA) Başkan Yardımcısı Alesan Mkrtçyan, yazın Türkiye’ye son dakika turlarının olmayacağını belirtti. Orta Doğu’daki kriz, aktarmasız ulaşım ve uzun uçuşlar gerektirmeyen uygun lojistik sayesinde Türkiye’nin Antalya ve Ege kıyılarını daha da cazip hale getiriyor. Fiyatların da büyük olasılıkla artacağı belirtiliyor. Artışın tam olarak ne kadar olacağı ve son dakika turları için bir ihtimal bulunup bulunmadığı RIA Novosti’nin haberinde ele alındı.

#2
Bölgedeki gerilim ekonomik belirsizliği artırıyor ve iş dünyasının maliyetlerini yükseltiyor. Enerji kaynakları, gıda ve taşımacılık pahalanıyor; bu giderler de tur paketlerinin fiyatlarına yansıtılıyor. Ülkede birkaç yıldır süren yüksek enflasyon da ek baskı oluşturuyor. Alanya turizm sektörünün temsilcisi Bekir Dolmuş, yaptığı açıklamada otellerin personel, enerji ve hizmet giderlerindeki artışı telafi edebilmek için fiyat yükseltmek zorunda kaldığını, bunun sonucunda da yabancı turistler için seyahatlerin daha pahalı hale geldiğini belirtti.

#3
Fiyatları yukarı iten başka bir etken de bulunuyor. Bireysel turizm şirketi Mayel Travel’ın kurucusu ve yöneticisi Maya Kotlyar, yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki krizin Türkiye’nin lehine işlediğini, Türkiye’nin Rus gezginler için uygun lojistiğe sahip, anlaşılır ve kitlesel bir destinasyon olduğunu söyledi. Seyahatlere ilgi yüksek kalmayı sürdürüyor. Basra Körfezi ülkelerine gidilip gidilemeyeceğine ilişkin şüpheler olduğunda birçok kişi, kuralları net olan, charter uçuşları oturmuş ve alışıldık “her şey dahil” sistemi bulunan tatil merkezlerini tercih ediyor.

#4
Basra Körfezi bölgesinden organize turistlerin tahliyesi neredeyse tamamlandı. Bununla birlikte tur operatörleri, Orta Doğu krizinin gölgesinde Türkiye ve Mısır seyahatlerine yönelik rezervasyonların, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sakinleri arasında yavaşladığını belirtiyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı ve Russkiy Ekspress Genel Müdürü Taras Kobişçanov, yaptığı açıklamada bu pazarlarda söz konusu destinasyonların satışlarının neredeyse durduğunu söyledi. Rusya Turizm Acenteleri İttifakı Başkan Yardımcısı ve Rozovıy Slon seyahat acenteleri zincirinin Genel Müdürü Alesan Mkrtçyan, yaptığı açıklamada son birkaç günde Türkiye ve Mısır turlarına olan talebin yaklaşık yüzde 30 azaldığını belirtti.

#5
Mkrtçyan, olası fiyat düşüşünün Orta Doğu’daki çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı olduğunu söyledi. Uzman, yaptığı açıklamada karşı karşıya gelişin yaza kadar uzaması halinde fiyatların düşmeye başlayacağını, aksi durumda tatilin ucuzlamayacağını, şu anda ise yalnızca mart ve nisan başı konaklama fiyatlarında gerileme görüldüğünü ifade etti. Bu arada Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Güneydoğu Asya’ya rezervasyonların sayısı arttı, Çin de ilginin belirgin biçimde yükseldiği destinasyonlar arasında yer aldı. Kobişçanov, yaptığı açıklamada Maldivler’den Türkiye ve Mısır’a kadar bazı destinasyonlarda Batı pazarlarındaki talep düşüşü nedeniyle daha önce Avrupalı turistler tarafından ayrılan koltuk bloklarının boşalmaya başladığını, bunun da orta vadede Ruslar için tatili daha erişilebilir hale getirebileceğini öngördü.

#6
Turizm piyasası uzmanları, Türkiye seyahatlerinin maliyetinin artmaya devam edeceği görüşünde birleşiyor. Maya Kotlyar, yaptığı açıklamada fiyatların döviz bazında şubat ayı boyunca arttığını, tur operatörlerinin değerlendirmesine göre otelcilerle yapılan sözleşmelerin avro cinsinden yüzde üç ila yüzde sekiz pahalandığını söyledi. Kotlyar, Rus gezginler açısından temel göstergenin ruble cinsinden fiyat olduğunu, şubat ve martta ulusal paranın güçlenmesinin zamları kısmen yumuşattığını belirtti.

#7
Kotlyar, Orta Doğu’daki kriz, yakıt fiyatlarındaki artış, erken rezervasyon indirimlerinin azalması, kur dalgalanmaları ve taşıma maliyetleri nedeniyle ek artış yaşanabileceğini söyledi. Türkiye’nin yaz tatili için sakin bir destinasyon olarak yoğun talep görmesi de fiyatları etkiliyor. Farklı bir görüş de bulunuyor. Alesan Mkrtçyan, yaptığı açıklamada Türk meslektaşlarının fiyat artışını Orta Doğu’daki gelişmelerle açıklamasını gülünç bulduğunu söyledi. Mkrtçyan, otellerin zaten önceki yıllarda da her yıl fiyat artırdığını, bu yıl artışın ortalama yüzde sekiz düzeyinde olduğunu, bazı otellerde ise bu oranın yüzde 10 ila yüzde 15’e çıktığını belirtti.

#8
Uzmanlar tatilin yaklaşık maliyetini de hesapladı. Ege kıyılarında mayısta denizin hâlâ soğuk olduğu, Antalya kıyılarında ise yüzme sezonunun daha erken başladığı belirtildi. Mkrtçyan, yaptığı açıklamada burada dört yıldızlı bir otelde bir gecelik konaklamanın yaklaşık 100-120 avro, uçuşun ise yaklaşık 300 avro olduğunu hesapladı.

#9
Maya Kotlyar, yaptığı açıklamada mayıs-haziran döneminde örneğin İzmir’e, uçuş dahil, iki kişi için ve dört yıldızlı otelde “her şey dahil” sistemiyle Ege kıyısına yapılacak bir seyahatin yaklaşık 100-110 bin rubleye mal olacağını söyledi. Kotlyar, bunun asgari seviye olduğunu, Antalya bölgesinde makul bir dört yıldızlı otel için mayısta iki kişi adına yaklaşık 140-200 bin ruble, haziranda ise 170-220 bin ruble ayırmanın yerinde olacağını belirtti.

#10
Olumlu bir nokta da var. Alesan Mkrtçyan, yaptığı açıklamada istikrarsızlık ortamında zaman zaman son dakika turlarının ortaya çıkabileceğini ancak bunun kitlesel değil, münferit teklifler şeklinde olacağını söyledi. Bunun belirli tarihler ve bazı oteller için geçerli olduğu, yüksek sezonda yani yaz aylarında ve mayıs tatili döneminde ise bu tür seçeneklerin nadiren görüldüğü ifade edildi. GAZETEMRU

