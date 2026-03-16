Rusya'dan ülkedeki vatandaşlarına Türkiye uyarısı: Beklentiye girmeyin bu çok zor

Mkrtçyan, olası fiyat düşüşünün Orta Doğu’daki çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı olduğunu söyledi. Uzman, yaptığı açıklamada karşı karşıya gelişin yaza kadar uzaması halinde fiyatların düşmeye başlayacağını, aksi durumda tatilin ucuzlamayacağını, şu anda ise yalnızca mart ve nisan başı konaklama fiyatlarında gerileme görüldüğünü ifade etti. Bu arada Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Güneydoğu Asya’ya rezervasyonların sayısı arttı, Çin de ilginin belirgin biçimde yükseldiği destinasyonlar arasında yer aldı. Kobişçanov, yaptığı açıklamada Maldivler’den Türkiye ve Mısır’a kadar bazı destinasyonlarda Batı pazarlarındaki talep düşüşü nedeniyle daha önce Avrupalı turistler tarafından ayrılan koltuk bloklarının boşalmaya başladığını, bunun da orta vadede Ruslar için tatili daha erişilebilir hale getirebileceğini öngördü.