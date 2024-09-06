Türkiye'ye gelen gurbetçi isyan etti! ’Bunu yapan vatan hainidir'

“Burası devletimizin yeri, burayı temiz tutmak zorundayız” Plajda işletme sahipleri ve çalışanları, Çetin Bey'in tepkisi üzerine harekete geçerek, çöp poşetleri ve çöplerin atıldığı alanları temizleme çalışmaları başlattı. İşletme sahipleri, plajın temizliğini sağlamak için vatandaşlarla işbirliği yaptı ve çöpleri çöp kutularına atarak bölgenin eski temizliğine kavuşturulmasını sağladı. Sahili temizleyerek vatandaşlara mesaj vermek isteyen Çetin, “Bugün burayı topladık, ilerleyen zamanlarda bakacağız nasıl olsa biz topluyoruz. Yurt dışında böyle bir manzarayla çok şükür karşılaşmıyoruz. Çünkü biz dış ülkede bunu yapmıyoruz, çöplerimizi yere atmıyoruz çünkü çevremizi temiz tutmamız lazım, geleceğe bir şeyler bırakmamız lazım. Burada biz yüzmeyeceğiz ki buraya atılan çöplerin erimesi 100 sene sürüyor. Belki benim çocuğum belki torunum bundan dolayı kanser olacak. Çevrede hayvanlara zarar, neden yaparız böyle bir şeyi? Burası devletimizin yeri, burayı temiz tutmak zorundayız. Her şeyi belediyeden beklememek lazım. Buraya bir sürü çöp bidonları koymuşlar niçin kullanılmıyor bunlar? Boş duruyorlar. Çöp bidonları boş duruyor ve ben buradan bir sürü çöp topladım. Ayıptır. Biz Müslümanız” ifadelerini kullandı.