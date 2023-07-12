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Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

2023-07-12 07:45:38
Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Dünya, Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğine gözünü dikmiş durumda. Dün akşam gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesi uluslararası ajansları bir hayli meşgul etti. Görüşmenin ardından ABD'nin F-16 meselesine 'kayıtsız şartsız' yeşil ışık yakmasını ise bazı kesimler olumsuzlukla karşıladı. Politico gibi ajanslar Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez gibi isimleri öne sürerek, "Henüz onay verilmedi ve satılmadı" açıklamasında bulundu. Öte yandan İngiliz ve Yunan basını ise F-16'lara resmen yeşil ışık yakıldığından bahsetti.

#1
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Bir süredir merakla beklenen Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde ilk gün geride bırakıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

#2
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

#4
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Görüşmenin sonunda ise iletişim başkanlığından yapılan açıklamada "Görüşmede siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." sözlerine yer verdi.

#5
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Başkan Erdoğan da görüşme ile ilgili, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

#6
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Açıklamada, "Başkan Biden, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylanmak üzere parlamentoya göndermek için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile vardığı anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Başkanlar, stratejik mekanizmadaki son tartışma turunu memnuniyetle karşılayarak savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak ikili işbirliğini güçlendirme çabalarını ele aldı. Ayrıca, Ukrayna'ya verdikleri kalıcı destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi dahil olmak üzere, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları tartıştılar" ifadeleri kullanıldı.

#7
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Biden ise NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.

#8
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Görüşmeden sonra ise en büyük gündem maddelerinden biri Türkiye'ye satışın söz konusu olduğu F-16'lar oldu. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken konuyla ilgili açıklama yaptı.

#10
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak." dedi.

#11
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Antony Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre'nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise "Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç'i NATO'ya sokma süreci, Türkiye'nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır." diye cevap verdi.

#12
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir." diye ekledi.

#13
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 30 Mayıs'ta, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu" söylemişti.

#14
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Blinken, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16'lardaki ilerlemeye bağladığını, Kongre'nin "tamamen eşit ve bağımsız bir hükümet organı olduğunu" ama kendi açılarından her iki konuda da mümkün olan en kısa sürede ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtmişti.

#15
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Dünya basını ise Erdoğan-Biden görüşmesine büyük önem verdi. Çoğu gazetenin görüşme sonrası ele aldığı meselenin başında F-16'lar vardı.

#16
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

İngiliz haber ajansı Reuters, 'ABD F-16 jetlerini Türkiye'ye devredecek' isimli haberinde Biden yönetiminin Kongre ile istişare için F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye devrine devam edeceğini söylediğini belirtti. Haberde Biden yönetiminin transferi desteklemek konusunda çok net olduğunun altı çizilirken, Türkiye düşmanlığı ile bilinen Senatör Bob Menendez'in ise önümüzdeki haftaya kadar bir karar vermeyeceğinden bahsedildi.

#17
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Financial Times'ın da gündeminde F-16'lar vardı. Haberde, ABD'nin F-16 jetlerinin Türkiye'ye devri ile ilermeye niyetli olduğuna dikkat çekildi. Aynı zamanda Biden'ın F-16'larla ilgili hiçbir şartının da olmadığından bahsedildi.

#18
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Al Arabiya News da F-16'lardan bahseden ajanslar arasındaydı. Haberde Biden ve Blinken'ın açıklamalarının yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da Türkiye'ye F-16 transferi konusunda yeşil ışık yakıldıpından bahsedildi.

#19
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

CNN ise daha önce basın tarafından ilişkilendirilen ve ABD yönetiminin üstüne basa basa "İsveç'in NATO'ya girmesi ile Türkiye'ye F-16 satışının bir ilgisi yok" demesine rağmen iki meseleyi yine ilişkilendiren kuruluşlar arasında oldu. Haberde Senatör Menendez'in de tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği merak edildi.

#20
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Bazı kesimler ise Türkiye'ye F-16 transferini açık açık desteklemediğini belli etti. F-16 satışına yeşil ışık yakılmasını kabullenemeyen Politico, "Tüm üyelerin tamamı F-16 transferine 'tamam' demediği sürece bitmiş bir anlaşma yok. Henüz satılmadılar" dedi.

#21
Foto - Türkiye'ye F-16 transferini istemeyenlere soğuk duş!

Elbette ki bu gelişme Yunanistan'ın da manşetlerini süsledi. Yunan gazetesi The Toc, ABD yönetiminin kayıtsız bir biçimde F-16'lara yeşil ışık yaktığını ifade etti. News 247 de ABD'nin F-16'lar için yeşil ışık yaktığından bahsderek, söz konusu anlaşmanın 6 milyon dolarlık olduğunu belirtti.

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