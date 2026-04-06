Mısırlı polis İstanbul'u birbirine kattı! İnfiale yol açtı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mısırlı bir polisin İstanbul'da kadınları taciz edip sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepkilere yol açtı. Şahısla ilgili emniyetin harekete geçmesi bekleniyor.

Sosyal medya platformlarında kendini Mısırlı bir 'polis yardımcısı' olarak tanımlanan şahıs; İstanbul’da kadınları taciz ettiği ve uygunsuz davranışları kayda aldığı iddia edilen videoların internette yayılmasının ardından gündem oldu. Olay, hem Türk kullanıcılardan hem de şehirdeki Mısır toplumu üyelerinden sert tepki gördü.

Türkiye Today'de yer alan habere göre; kendisini 'polis yardımcısı' olarak tanıtan şahıs, internette dolaşan görüntülerde İstanbul’daki bir caminin içinde ibadet edenleri rahatsız ederken ve namaz sırasında video kaydı alırken de görülüyor.

"arsalalybdh" adlı Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. İzleyiciler, şahsın kadınlara rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını ve bu anları kaydettiğini iddia etti. Bazı kliplerde ise şahsın bir caminin içinde çekim yaptığı, ibadet edenleri rahatsız ettiği ve namaz esnasında videolar kaydetmeye devam ettiği görüldü. Görüntülerde şahıs, halka açık alanlarda kadınlara yaklaşıp fiziksel temas kurmaya çalışırken, bir yandan da bu etkileşimleri kaydedip daha sonra yayınlıyor. İçerik farklı platformlarda yayıldıkça; kullanıcılar hem taciz iddiaları hem de bu davranışların kaydedilip internette paylaşılması konusunda derin endişelerini ve tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabında üniformalı fotoğrafları da bulunan şahıs, kendisini platformlarda 'polis yardımcısı' olarak lanse ediyor. Olay, İstanbul’da yaşayan Mısır toplumu arasında da güçlü bir tepkiye yol açtı. Mısırlıları temsil eden çeşitli grup ve platformlar tarafından paylaşılan açıklamalarda, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve toplumun genelini yansıtmadığı vurgulandı.

Tepkilerin yanı sıra, sosyal medyadaki bazı tartışmalarda olayın bir 'provokasyon' olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak bu iddiaları destekleyen resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yetkililer olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken; konunun netliğe kavuşturulması ve gerekli işlemlerin yapılması yönündeki çağrılarla birlikte olay sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Onubunu Bilmeyen

Hemen CHP'ye üye olsun!
Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!
Sosyal Medya

Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!

Almanya'nın en prestijli üniversitelerinde yüksek lisans yapan ve dev şirketlerin mutfağında pişen Türk gencinin sosyal medya paylaşımları, ..
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı
Gündem

Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı

Türkiye’de toplumsal eğilimleri veri temelli analiz eden “Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu yayımlandı. Türkiye Genel Sosyal S..
İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin huzuruna kasteden göçmen kaçakçılarına ve "sahte belge" tacirlerine yönelik operasyonların düğmesine bu sabah basıldı. İstanbul ..
+90 (553) 313 94 23