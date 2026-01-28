  • İSTANBUL
Siyaset
9
Yeniakit Publisher
Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

ASAL Araştırma, "Kim cumhurbaşkanı olsun?" sorulu bir seçim anketi yaptı. Anketin sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Ocak 2026'da Türkiye genelinde gerçekleştirdiği "Cumhurbaşkanı adayı" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara herhangi bir isim verilmeden, açık uçlu şekilde "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

#2
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

ASAL Araştırma tarafından yapılan çalışmanın, 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, yüzde 95 güven sınırında ve ±2,5 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanılarak yapıldığı belirtildi.

#3
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

Örneklemin, illere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayılarının esas alındığı aktarıldı.

#4
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,8 ile ilk sırada yer aldı.

#5
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

Erdoğan'ı yüzde 20,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 17,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

#6
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

Araştırmada öne çıkan diğer isimler ve oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

#7
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

Selahattin Demirtaş yüzde 5,2, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 4,4, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 2,5, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,0, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,5 ve Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,0 oranında destek aldı.

#8
Foto - Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı

"Diğer" yanıtı yüzde 4,1 olurken, "fikrim yok/cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 5,9 olarak ölçüldü.

Yorumlar

idrak meselesi

hadi o zaman seçime. halk sandıkta emeklisiyle öğrencisiyle işcisiyle bekliyor.

Hee hee

Secimler senin gibilerin kafasına göre yapıldığı dönemler eskide kaldı O dönemlerde öğrenci kitap alamazdı okulda harcı ödeyemez açlıktan ağzı kokardı Emekli ise mezarda... Seçim zamanı gelince yapılır o zamanda tıpkı 20 yıldır olduğu gibi sennin gibiler avucunu yalar....
