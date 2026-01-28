Son kulis bilgisini canlı yayında açıkladı! En düşük emekli maaşı alan vatandaşlara kötü haberi maalesef verdi

Bayram ikramiyesiyle ilgili kararın SGK tarafından değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlayacağı bütçeyle belirleneceğini vurgulayan Karakaş, şu an itibarıyla bu yönde bir çalışma bulunmadığını ifade etti. AK Parti cephesinde konuyla ilgili tepkiler olduğunu belirten Karakaş, meselenin hala gündemde olduğunu da hatırlattı.