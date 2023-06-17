Türkiye'ye ait İngiltere'de Osmanlı-Rus ve İslam dünyasına ait dikkat çeken belge bulunuyor! Milyon dolarlık

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki ve Londra'daki matbaalarda 1600'lerde basılmış iki eseri tanıtan Fletcher'ın koleksiyonunda "Muhammed'in Kur'an'ı" adını taşıyan ilk İngilizce Kur'an-ı Kerim'in bir kopyası bulunuyor. Eserin Arapçadan Fransızcaya, oradan da İngilizceye çevrildiğini anlatan Fletcher, "(Bu kitap) Kur'an-ı Kerim'in ilk İngilizce tercümesi olma özelliğini taşıyor." dedi. Eserin cep boyu da olmak üzere iki boyda basıldığını söyleyen Fletcher, iki kitabın da çok nadir olduğunu vurgulayarak "1649'da Londra'da basılmış. Muhtemelen ilk baskıda 200 kopyası basılmış. Çoğu zarar gördü ya da yok oldu ve günümüzde çok bulunan kitaplardan değil." diye konuştu. Hz. Muhammed'in hayatını anlatan resimli kitabın fiyatı 16 bin lira Fletcher'ın elinde bulunan bir diğer nadir eser ise Hz. Muhammed'in hayatını anlatan 1698 tarihli Fransızca resimli kitap. Hz. Muhammed'i gösteren insan tasvirlerinin de bulunduğu kitabı anlatan Fletcher şunları söyledi: "Birçok Fransızca kitapta olduğu gibi o dönemde Amsterdam'da basılmış. Çizimlerin kime ait olduğunu bilemiyoruz. Cildi deri kaplama ancak 1800'lerde yeniden yapılmış. Bu iki kitabı da belki 40 yıldır stokumuzda tutuyoruz. Dedem zamanından değilse de babamın zamanından beri bizde. Kur'an-ı Kerim'i 2 bin 750 sterline (yaklaşık 82 bin lira), Hz. Muhammed'in hayatını ise 540 sterline (yaklaşık 16 bin lira) satıyoruz."