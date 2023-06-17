Türkiye'ye ait İngiltere'de Osmanlı-Rus ve İslam dünyasına ait dikkat çeken belge bulunuyor! Milyon dolarlık

Osmanlı'dan "hac nasıl yapılır" kılavuzu! Merkezi Avusturya'da bulunan Antiquariat Inlibris ise kitaplarını satmak için Londra'daki İlkler: Londra Nadir Kitaplar Fuarı'nı tercih eden bir sahaf. Başkent Viyana'da 1883'te açılan sahafta Osmanlı'ya ilişkin pek çok kitap ile fermanlar, mektuplar, resimler ve sertifikalar bulunuyor. Antiquariat Inlibris'ten Christopher Frey satışa çıkardıkları eserler arasında, nadir olması ve bugüne dek sağlam ulaşmasıyla dikkati çeken bir hac kılavuzu ve hacılık sertifikası bulunduğunu kaydetti. "Çok değerli ve işlemeli bir belge. Hac yaptıktan sonra hacılara verilen bir sertifika." diyen Frey, 1722 yılına tarihlenen belgenin, bir anı olmanın yanında resmi belge olma özelliği taşıdığını da anlattı. Rulo şeklindeki belgede farklı çerçeveler içinde haccın bölümleri anlatılıyor. Resimli talimatlarla haccın nasıl yapılacağının anlatıldığı belgenin alt kısmında ise belge sahibinin haccını ya da umresini tamamladığına ilişkin bilgi ile şahitlerin imzaları da bulunuyor. Belgede dönemin Mescid-i Haram'ı ve Kabe, Hacer-ül Esved taşı, zemzem kuyuları, Safa ve Merve tepeleri, şeytan taşlama öncesi toplanılan Müzdelife, Arafat tepesi, Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Kuba mescidi ile Kudüs'teki Kubbetüs Sahra gibi dini öneme sahip yapılar ve mekanlar görülebiliyor.