Yeniakit Publisher
Dost Kazakistan'dan tartışmalı hamle:Türkiye'ye karşı maalesef düşmanları sevindirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dost Kazakistan'dan tartışmalı hamle:Türkiye'ye karşı maalesef düşmanları sevindirdiler

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Kazakistan, Türkiye'ye karşı düşmanları sevindirmeye hazırlanıyor. Astana yönetimi tartışmalı bir ismi ülkede ağırlayacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, bakanlar ve iş insanlarından oluşan heyetle 3 Haziran'da Kazakistan'a gerçekleştireceği ilk ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmeler gerçekleştirilecek, çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, çarşamba günü Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Hristodulidis'e ziyaretinde bakanlar ve iş insanlarından oluşan bir heyet eşlik edecek. Hristodulidis ve beraberindeki heyet, yarın iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk direkt uçuşla Kazakistan'a hareket edecek. Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou'nun açıklamasına göre, ziyaret Hristodulidis'in Kazakistan'a gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Hristodulidis, ziyaret kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek. İki lider önce baş başa görüşecek, ardından heyetlerin katılımıyla genişletilmiş toplantılar gerçekleştirilecek.

Rum liderin programında Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yapması ve GKRY'nin Astana Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirmesi de yer alıyor. Görüşmelerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından Hristodulidis'e "Devlet Dostluk Nişanı" takdim edilecek. Ziyaret çerçevesinde yükseköğretim ve araştırma, kültür, spor, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ile e-devlet alanlarında mutabakat zaptlarının imzalanması öngörülüyor.

Söz konusu gelişme Rum basınında sevince yol açtı. Rumlar Kazakistan'a yapılacak olan ziyareti 'Türkiye'ye karşı büyük kazanım' şeklinde yorumluyor.

Kazakistan ve diğer bazı Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) "Kıbrıs Cumhuriyeti" adıyla resmi olarak tanıdı ve diplomatik ilişkiler kurdu.

Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyükelçilik açma kararı alarak karşılıklı büyükelçi atamalarını gerçekleştirdi. Aynı süreçte Özbekistan ve Türkmenistan da Güney Kıbrıs'a büyükelçi atamalarında bulundu. Kazakistan ayrıca iki ülke arasında hüküm giymiş kişilerin karşılıklı naklini düzenleyen anlaşmayı onaylayarak hukuki adımları da atmıştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23