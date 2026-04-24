Türkiye'ye 24 adet füze siparişi verdiler: Acil olarak istiyorlar

ATMACA ÖZELLİKLERİ: ATMACA Kıyı Savunma Sistemi, Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği modern bir gemisavar füze ve kıyı savunma çözümüdür. ATMACA Anti-Ship Missile temel alınarak geliştirilen bu sistem, hem deniz platformlarından hem de kara konuşlu bataryalardan kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti ile öne çıkar. 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan ATMACA, düşük irtifada deniz yüzeyine çok yakın uçarak radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştırır. Bu özelliği sayesinde düşman hava savunma sistemlerinden kaçınma kabiliyeti yüksektir. ATMACA Kıyı Savunma Sistemi, gelişmiş atış kontrol ve komuta-kontrol altyapısına sahiptir. Mobil kıyı bataryaları sayesinde farklı noktalara hızlı şekilde konuşlandırılabilir ve görev icra edebilir. Sistem; hedef tespiti, takibi ve angajmanı için radar ve elektro-optik sensörlerle entegre çalışır.