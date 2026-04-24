Türkiye'ye 24 adet füze siparişi verdiler: Acil olarak istiyorlar
Türkiye ile son dönemde önemli savunma anlaşmalarına imza atan Malezya bu kez kritik füze siparişi verdi. Siparişin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Savunmatr'de yer alan habere göre Malezya Savunma Bakanlığı, donanma modernizasyonu kapsamında gerçekleştirdiği füze alımlarına ilişkin mali detayları açıkladı. Buna göre, Türkiye’den tedarik edilecek 24 adet Roketsan üretimi ATMACA gemisavar füzesi için 79,5 milyon avro ödeme yapılacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Güney Kore yapımı 48 adet K-SAAM hava savunma füzesi için 94,8 milyon dolar bütçe ayrıldığı ifade edildi. Öte yandan, MBDA ile planlanan 29 adet VL MICA füzesine ilişkin niyet mektubunun maliyetinin henüz netleşmediği ve bu nedenle açıklanmadığı belirtildi.
Söz konusu mühimmatların, Türkiye’de inşa edilmekte olan LMS Batch 2 sınıfı gemilerde kullanılacağı kaydedildi. Bu kapsamda tedarik edilecek sistemlerin, Malezya Donanması’nın özellikle bölgesel deniz güvenliği alanındaki caydırıcılığını artırmasının beklendiği ifade edildi.
ATMACA ÖZELLİKLERİ: ATMACA Kıyı Savunma Sistemi, Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği modern bir gemisavar füze ve kıyı savunma çözümüdür. ATMACA Anti-Ship Missile temel alınarak geliştirilen bu sistem, hem deniz platformlarından hem de kara konuşlu bataryalardan kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti ile öne çıkar. 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan ATMACA, düşük irtifada deniz yüzeyine çok yakın uçarak radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştırır. Bu özelliği sayesinde düşman hava savunma sistemlerinden kaçınma kabiliyeti yüksektir. ATMACA Kıyı Savunma Sistemi, gelişmiş atış kontrol ve komuta-kontrol altyapısına sahiptir. Mobil kıyı bataryaları sayesinde farklı noktalara hızlı şekilde konuşlandırılabilir ve görev icra edebilir. Sistem; hedef tespiti, takibi ve angajmanı için radar ve elektro-optik sensörlerle entegre çalışır.
Füze, aktif radar arayıcı başlık kullanır ve hedefe son safhada yüksek hassasiyetle yönelir. Veri bağı (data link) sayesinde uçuş sırasında hedef güncellemesi yapılabilir, böylece hareketli deniz hedeflerine karşı etkinliği artırılır. Ayrıca görev iptali, yeniden hedefleme ve farklı saldırı profilleri gibi esnek kullanım seçenekleri sunar. Yüksek patlayıcılı harp başlığına sahip olan ATMACA, büyük tonajlı savaş gemilerine karşı etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Elektronik harp dayanımı ve karşı tedbirlere direnç gibi modern muharebe gereksinimlerini karşılayacak özellikler de sistemde bulunmaktadır.
