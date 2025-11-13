  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, Türkiye'ye yapılan dev yatırımın detaylarını açıkladı.

#1
Foto - Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, yılın bu zamanına kadar Türkiye'deki yatırımlarının 2,2 milyar avroya ulaştığını belirterek, "Bu yatırımlar kurumsal, küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansal kuruluşlarla ortaklıklarımız, enerji, altyapı ve inovasyon alanlarında olmak üzere 42 farklı projeye yapıldı. Yıl sonunda, 2024’teki (2,6 milyar avro) yatırım hacmine ulaşacağımızı ve hatta bu seviyeyi aşacağımızı düşünüyorum." dedi. Greg Guyett, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında EBRD'nin yatırım ve faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten Guyett, Türkiye'deki müşterilerinin özellikle de inovasyon ekonomisindeki faaliyetlerinden çok büyük bir cesaret aldığını ifade etti. Türkiye'deki müşterilerinin oldukça yüksek düzeyde entelektüel sermayeye ve ilginç ürün yeteneklerine sahip olduğuna işaret eden Guyett, "Müşterilerimizin enerji dönüşümüne ve geleceğin enerji sisteminin oluşturulmasına olan bağlılıklarından çok etkilendim." ifadelerini kullandı. Guyett, EBRD'nin temiz enerji, geleceğin enerji sistemi, özel sektörün gelişiminin desteklenmesi ve özel sektörün harekete geçirilmesi alanlarında görevini yerine getirmesi için Türkiye'de oldukça fazla fırsat olduğuna dikkati çekti.

#3
Foto - Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Türkiye'de bu yıl da çok güçlü bir performans sergilemeye devam ettiklerini aktaran Guyett, "Yılın bu zamanına kadar Türkiye'deki yatırımlarımız 2,2 milyar avroya ulaştı. Bu yatırımlar kurumsal, küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansal kuruluşlarla ortaklıklarımız, enerji, altyapı ve inovasyon alanlarında olmak üzere 42 farklı projeye yapıldı. Yıl sonunda, 2024’teki (2,6 milyar avro) yatırım hacmine ulaşacağımızı ve hatta bu seviyeyi aşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Guyett, İstanbul’u bölgesel merkezlerinden biri yapmaya karar verdiklerini bildirerek, "Bu kapsamda buradaki istihdamımızı da büyütüyoruz. Buradaki ekiple zaman geçirme şansım da oldu ve burada çok yetenekli çalışanların olduğunu görmek beni oldukça memnun etti." değerlendirmesinde bulundu. Guyett, jeopolitik gelişmelerin sonucu olarak veri dağıtımı ve veri yerelleştirmenin arttığını, Türkiye'nin bir merkez olmaya devam edeceğini dile getirdi. Deprem bölgesinin yeniden inşası için taahhüt ettikleri miktarı aşarak 1,6 milyar avroya ulaştıklarını aktaran Guyett, "Bölgede yerinden edilmiş insanlara destek olduğumuz, barınma imkanlarına katkı sağladığımız ve KOBİ’ler başta olmak üzere girişimlere destek olduğumuz için oldukça mutluyuz ve buna devam edeceğiz." dedi.

#5
Foto - Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Guyett, deprem bölgedeki destek ve yatırımları sürdürmek için bir dizi girişim üzerinde çalıştıklarının ve bazı bölgelerin özellikle daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Türkiye'deki uzun vadeli fırsatlara ilişkin çok iyimser olduğunu belirten Guyett, Türkiye'nin genç, büyüyen, iyi eğitimli bir nüfusa ve elverişli bir demografik yapıya sahip olduğunu söyledi. Guyett, Türkiye'deki ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmeye devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Enflasyonun yavaşladığını gördük ve birçok iş insanı gibi biz de açıkçası, hükümetin enflasyonu daha da düşürmesini istiyoruz. Hükümetin uyguladığı politikaların enflasyonu daha da düşürmeye devam edeceğine güvenimiz var. Ancak enflasyon müşterilerimiz ve tabii ki bizim için de endişe kaynağı olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

#6
Foto - Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Greg Guyett, küresel ticarette eğilimlerin değişmeye devam edeceğini ifade ederek, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret dengelerinin bu değişimden etkilendiğini söyledi. Dünyadaki değişen ticaret eğilimlerinin Türkiye'ye gerçekten fayda sağlayacağını belirten Guyett, şunları kaydetti: "Asya-Avrupa koridorunda daha fazla ticaret görüyoruz. Türkiye'nin Batı Avrupa'ya açılan bir kapı ve bölgesinde çok güçlü bir merkez olarak iyi bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, Türkiye'deki derin entelektüel sermaye ve eğitimli nüfusla birleştiğinde, bu unsurların ülke için uzun vadeli fırsatlar yaratacağı konusunda çok iyimserim." Guyett, Türkiye ve çevresinin geleceğin enerji ve endüstriyel sistemlerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynadığı için daha da önem kazanacağını aktararak, "Bu bölge kritik mineraller açısından da çok önemli. Dünyanın bu bölgesinin bazı doğal avantajları var. Türkiye ve bu bölgeler bu avantajlardan yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Gelecek dönemin verinin yerelleştirilmesi dahil daha teknoloji odaklı olacağına işaret eden Guyett, "Bu noktada hükümetin özellikle enerji sektörü olmak üzere ortaya koyduğu planlar sayesinde Türkiye’nin iyi pozisyon aldığını düşünüyorum. Türkiye'deki çalışan nüfusun ne kadar eğitimli ve teknolojiye açık olduğu göz önüne alındığında, bu fırsatın devam edeceğini de göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Bu arada, EBRD'nin 2024'te Türkiye yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar avroya çıkmış ve yıllık bazda en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçmişti. Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar avro, 2022'de 1,6 milyar avro yatırım yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulu..
Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?
Gündem

Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?

Sabah yazarı Melih Altınok, İmamoğlu iddianamesini gündeme getirdiği yazısında Sözcü gazetesinin CHP'ye kapatma davası açılması talebiyle ba..
Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!
Aktüel

Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!

Gazeteci Perihan Erkılınç Okay “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Sosyal medya hesabındaki paylaşı..
ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması
Gündem

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23