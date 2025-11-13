Türkiye'ye 2,2 milyar Avro'luk yatırım kararı

Greg Guyett, küresel ticarette eğilimlerin değişmeye devam edeceğini ifade ederek, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret dengelerinin bu değişimden etkilendiğini söyledi. Dünyadaki değişen ticaret eğilimlerinin Türkiye'ye gerçekten fayda sağlayacağını belirten Guyett, şunları kaydetti: "Asya-Avrupa koridorunda daha fazla ticaret görüyoruz. Türkiye'nin Batı Avrupa'ya açılan bir kapı ve bölgesinde çok güçlü bir merkez olarak iyi bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, Türkiye'deki derin entelektüel sermaye ve eğitimli nüfusla birleştiğinde, bu unsurların ülke için uzun vadeli fırsatlar yaratacağı konusunda çok iyimserim." Guyett, Türkiye ve çevresinin geleceğin enerji ve endüstriyel sistemlerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynadığı için daha da önem kazanacağını aktararak, "Bu bölge kritik mineraller açısından da çok önemli. Dünyanın bu bölgesinin bazı doğal avantajları var. Türkiye ve bu bölgeler bu avantajlardan yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Gelecek dönemin verinin yerelleştirilmesi dahil daha teknoloji odaklı olacağına işaret eden Guyett, "Bu noktada hükümetin özellikle enerji sektörü olmak üzere ortaya koyduğu planlar sayesinde Türkiye’nin iyi pozisyon aldığını düşünüyorum. Türkiye'deki çalışan nüfusun ne kadar eğitimli ve teknolojiye açık olduğu göz önüne alındığında, bu fırsatın devam edeceğini de göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Bu arada, EBRD'nin 2024'te Türkiye yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar avroya çıkmış ve yıllık bazda en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçmişti. Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar avro, 2022'de 1,6 milyar avro yatırım yapmıştı.