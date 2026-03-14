İran’dan Türkiye’ye ardı ardına atılan füzeler sonrası Azerbaycan’dan kritik hamle
Azerbaycan, İran’dan fırlatılan ve Türkiye’nin hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı.
Azerbaycan, İran’dan fırlatılan ve Türkiye’nin hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füzeye ilişkin bir açıklama yayımladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun hava savunma unsurları tarafından imha edilen füze saldırısının kınandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kardeş Türkiye topraklarına yönelik füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün ağır bir ihlalidir.
Bu tür eylemler kabul edilemez bir tırmanış ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdittir. Kardeş Türkiye ile bir kez daha dayanışmamızı ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
