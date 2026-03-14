İran’dan üçüncü saldırı! Güvenlik kaynakları açıkladı: Türkiye’ye atılan füzelerin paterni neden farklı?

İran’dan Türkiye hava sahasına yönelen üçüncü balistik füze, NATO Füze Savunma Sistemi tarafından havada imha edilerek olası bir felaketin önüne geçildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye’yi hedef alan saldırıların diğer ülkelere kıyasla daha düşük yoğunluklu ancak stratejik bir "çatışmaya çekme" paterni taşıdığına dikkat çekerek Ankara’nın temkinli ama kararlı duruşunu vurguladı. NATO'nun 9 dakikada 9 adımlık savunma protokolüyle etkisiz hale getirilen füzeler, Türkiye'nin milli güvenliğini korumadaki caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı.