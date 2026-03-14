İran'dan Türkiye'ye ardı ardına atılan füzeler sonrası Azerbaycan'dan kritik hamle İran'dan üçüncü saldırı! Güvenlik kaynakları açıkladı: Türkiye'ye atılan füzelerin paterni neden farklı? İran füzeleri demir kubbeyi deldi geçti! İşgalci panikte İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi iddiası Bayram tatili kaç gün olacak? İşte sorunun cevabı Bitti bu iş artık! 2 Avrupa devinin Osimhen planı! Galatasaray transferde ne yapacak? Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
İran’dan Türkiye hava sahasına yönelen üçüncü balistik füze, NATO Füze Savunma Sistemi tarafından havada imha edilerek olası bir felaketin önüne geçildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye’yi hedef alan saldırıların diğer ülkelere kıyasla daha düşük yoğunluklu ancak stratejik bir "çatışmaya çekme" paterni taşıdığına dikkat çekerek Ankara’nın temkinli ama kararlı duruşunu vurguladı. NATO'nun 9 dakikada 9 adımlık savunma protokolüyle etkisiz hale getirilen füzeler, Türkiye'nin milli güvenliğini korumadaki caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı.

İran’dan Türkiye’ye atılan 3’üncü balistik füze de dün NATO Füze Savunma Sistemi tarafından imha edildi. Güvenlik kaynakları, son dönemde İran kaynaklı olarak Türkiye’yi hedef alan balistik füze saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bölgemizde son günlerde yaşanan gelişmeler, küresel ve bölgesel güvenlik dengelerinin ne kadar hassas bir noktada bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan yoğun saldırılara uğrayarak çatışmaların birer cephesi haline gelmiştir."

Öte yandan güvenlik kaynakları, Türkiye’ye atılan balistik füzelerin farklı bir paterne sahip olduğunu vurgulayarak, süreci şu şekilde özetledi: “Türkiye’ye İran’dan atılan füzelerin bu ülkelere yapılan saldırılardan farklı bir paterne sahip olduğu görülmektedir.

Birincisi diğer ülkelere olduğu gibi saldırı yoğunluğu yoktur; ikincisi herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır; üçüncüsü üç füze de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.”

Buradan hareketle Türkiye’nin konu hakkındaki pozisyonuna dikkati çeken kaynaklar, “Türkiye savaşın tarafı değildir ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlıdır. Türkiye, bölgede yeni gerilim hatları oluşmaması için sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve bütün taraflara bunu iletmektedir. İran tarafına söz konusu saldırıya ilişkin sorumluların derhâl tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda net mesaj iletilmiştir.” dedi.

Türkiye’nin ihtiyatlı tavrının sınırsız tolerans anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan kaynaklar, “Türkiye milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde mukabele/yaptırım niteliğindeki tedbirleri almaktan çekinmeyecektir.” ifadelerini kullandı

Kaynaklar, füzelerin NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye’nin hava sahasının korunması ve müttefik koordinasyonunun etkinliği açısından kritik bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Çin'den Türkiye bombası! 3. Dünya Savaşı...
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Çin'den Türkiye bombası! 3. Dünya Savaşı...

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin dikkat çeken ifadeler kullandı. ..
İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Gündem

İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Dünya

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yar..
Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
Dünya

Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi

Petrol krizinin ilk vurduğu Pakistan'da adeta hayat durdu. Ülkede üç gün resmi tatil ilan edildi.
Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...
Gündem

Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...

Sosyal medyada hızla yayılan ve infial uyandıran görüntülerde, Rus askeri üniforması giymiş bir grup askerin bir camiye girdiği anlar yer al..
