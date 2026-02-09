Su-25’ler artık “kör” değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak
Türk dünyası arasındaki savunma iş birliği kapsamında, Özbekistan Hava Kuvvetleri envanterindeki Sovyet mirası Su-25 taarruz uçakları, Türk üretimi Lazer Güdüm Kitleri (LGK) ile akıllı mühimmat kabiliyeti kazandı. Yapılan modernizasyonla uçakların hem aviyonik altyapısı yenilendi hem de "cam kokpit" teknolojisiyle dijital görev bilgisayarları entegre edilerek nokta hassasiyetli vuruş gücü sağlandı. Bu kritik adım, Orta Asya’daki askeri dengeleri Türkiye lehine güçlendirirken, Su-25'lerin klasik bombardıman uçağından modern birer avcıya dönüşmesini sağladı.