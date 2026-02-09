  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Allah seni kahretsin! 24 öğrencisini taciz etti, o detay ağızları açık bıraktı İnsanın en büyük 10 düşmanı! Meğer ömrünüzden yıllar çalıyormuş Musk, Ay’da ‘sürdürülebilir üs’ için düğmeye bastı! Mars’ta koloni kurma hayalleri başka bahara kaldı “Kilit” diyerek duyurdu! Fatih Erbakan’dan “ittifak” çıkışı Çalışanlar aman dikkat! Artık maaştan otomatik kesilecek MHP’nin kuruluş yıldönümünde vefasını gösterdi! Erdoğan’dan Bahçeli’ye anlamlı hediye Duruşmada 8'inci gün! Aziz İhsan Aktaş ve CHP’li dostları için hesap vakti 4,5 milyar yıllık olduğu belirlenmişti: Nereden geldiği belli oldu!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Su-25’ler artık "kör" değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Su-25’ler artık “kör” değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak

Türk dünyası arasındaki savunma iş birliği kapsamında, Özbekistan Hava Kuvvetleri envanterindeki Sovyet mirası Su-25 taarruz uçakları, Türk üretimi Lazer Güdüm Kitleri (LGK) ile akıllı mühimmat kabiliyeti kazandı. Yapılan modernizasyonla uçakların hem aviyonik altyapısı yenilendi hem de "cam kokpit" teknolojisiyle dijital görev bilgisayarları entegre edilerek nokta hassasiyetli vuruş gücü sağlandı. Bu kritik adım, Orta Asya’daki askeri dengeleri Türkiye lehine güçlendirirken, Su-25'lerin klasik bombardıman uçağından modern birer avcıya dönüşmesini sağladı.

#1
Foto - Su-25’ler artık "kör" değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak

Yapılan modernizasyon kapsamında yalnızca mühimmat entegrasyonu değil, aynı zamanda uçakların aviyonik altyapısı da yenilendi. Kokpit göstergeleri, görev bilgisayarları ve hedefleme sistemleri günümüz harp sahasına uygun hale getirildi. Entegrasyonla birlikte Su-25’ler artık: Lazer işaretleme ile nokta atışı mühimmat kullanabilecek, Sivil zayiat riskini azaltarak daha hassas operasyonlar icra edebilecek, Gece ve kötü hava şartlarında yüksek isabet oranı sağlayabilecek.

#2
Foto - Su-25’ler artık "kör" değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak

Bu gelişme, klasik serbest düşüş bombalarından güdümlü mühimmat konseptine geçiş anlamına geliyor. Bu dönüşüm Özbekistan’ın hava-yer harekât kabiliyetini birkaç kat artıracak. Modernizasyon paketinde: Cam kokpit ekranları, Dijital görev bilgisayarı, Yeni hedefleme ve seyrüsefer sistemleri, Güncel haberleşme altyapısı gibi bileşenlerin yer aldığı bildirildi. Böylece uçaklar sadece mühimmat değil, elektronik harp ve görev yönetimi açısından da seviye atlamış oldu.

#3
Foto - Su-25’ler artık "kör" değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak

Son yıllarda Türk savunma ürünlerinin Orta Asya pazarında daha fazla tercih edildiği görülüyor. Mühimmat, elektro-optik sistemler ve modernizasyon paketleri başta olmak üzere birçok alanda kurulan iş birlikleri, bölgedeki askeri kapasiteyi doğrudan etkiliyor.

#4
Foto - Su-25’ler artık "kör" değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak

Bu entegrasyon, Türkiye ile Özbekistan arasındaki savunma sanayii iş birliğinin daha fazla yapılacağının habercisi… Atılan adım, yalnızca teknik bir modernizasyon değil; aynı zamanda Türk dünyası ülkeleri arasında artan askeri koordinasyonun da göstergesi.

#5
Foto - Su-25’ler artık "kör" değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak

Turan coğrafyasında savunma alanındaki ortak projeler büyürken, bölgesel caydırıcılık da güç kazanıyor. Yeni nesil mühimmatlarla donatılan Su-25’ler, modern bir taarruz gücü olarak görev yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte küfürbaz Özgür'ün edepsiz küfürleri
Gündem

İşte küfürbaz Özgür'ün edepsiz küfürleri

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yaptığı dikkat çeken açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Mesut Özar..
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
"Rakıcı Özgür" ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı
Gündem

“Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı

İktidara gelmeleri durumunda rakı fiyatlarına indirim yapmayı vaat eden ve CHP’li Kamer Genç’in mezarına rakı kadehi tokuşturup poz veren, b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23