Su-25’ler artık “kör” değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak

Bu gelişme, klasik serbest düşüş bombalarından güdümlü mühimmat konseptine geçiş anlamına geliyor. Bu dönüşüm Özbekistan’ın hava-yer harekât kabiliyetini birkaç kat artıracak. Modernizasyon paketinde: Cam kokpit ekranları, Dijital görev bilgisayarı, Yeni hedefleme ve seyrüsefer sistemleri, Güncel haberleşme altyapısı gibi bileşenlerin yer aldığı bildirildi. Böylece uçaklar sadece mühimmat değil, elektronik harp ve görev yönetimi açısından da seviye atlamış oldu.