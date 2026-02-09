“Kilit” diyerek duyurdu! Fatih Erbakan’dan “ittifak” çıkışı
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye’deki yüzde 30’luk devasa kararsız seçmen kitlesini harekete geçirecek yeni bir ittifakın sinyallerini verdi. Toplumun ne iktidardan ne de ana muhalefetten tam anlamıyla memnun olmadığını vurgulayan Erbakan, Milli Görüş kökenli partilerin birleşerek güçlü bir alternatif oluşturması gerektiğini söyledi. Erbakan, kilit noktanın seçmen tabanları yakın partilerin bir araya gelmesi olduğunu belirterek siyasetteki tüm dengeleri değiştirebilecek bir "üçüncü yol" çağrısında bulundu.