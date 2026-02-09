  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
"Kilit" diyerek duyurdu! Fatih Erbakan’dan "ittifak" çıkışı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Kilit” diyerek duyurdu! Fatih Erbakan’dan “ittifak” çıkışı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye’deki yüzde 30’luk devasa kararsız seçmen kitlesini harekete geçirecek yeni bir ittifakın sinyallerini verdi. Toplumun ne iktidardan ne de ana muhalefetten tam anlamıyla memnun olmadığını vurgulayan Erbakan, Milli Görüş kökenli partilerin birleşerek güçlü bir alternatif oluşturması gerektiğini söyledi. Erbakan, kilit noktanın seçmen tabanları yakın partilerin bir araya gelmesi olduğunu belirterek siyasetteki tüm dengeleri değiştirebilecek bir "üçüncü yol" çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyaset kulislerinde konuşulan "üçüncü ittifak" iddialarına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erbakan, toplumun mevcut seçenekler dışında bir alternatif arayışında olduğunu vurgulayarak, 'Milli Görüş' kökenli partilerin birleşme ihtimaline yeşil ışık yaktı.

Fatih Erbakan, "Türkiye'de seçmenin yüzde 30'undan fazlasının kararsız durumda olduğunu yapılan araştırmalarda görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'de en büyük parti, kararsızlar partisidir diye de bildiğiniz gibi ifade ediliyor. Burada seçmen çok açık bir şekilde topluma mesaj veriyor. Hem mevcut iktidardan memnun değil, değişim istiyor. Ama bunun yerine ana muhalefet partisinin gelmesini de istemiyor. Oradan da memnun değil.

Dolayısıyla aslında toplum, yüzde 30-35'lik bir kararsız seçmen kitlesiyle ve kararsız olmayıp, gönülsüz olarak mevcut partilere iktidar partisine veya ana muhalefete oy veren seçmen kitlesiyle bir çıkış arıyor, bir üçüncü yol arıyor, bir alternatif ve umut arıyor.

Bunun ortaya konulabilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak burada kilit nokta seçmen tabanları birbirine yakın, söylemleri birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesi, özellikle de Milli Görüş kökenli partilerin bir araya gelmesini ciddi bir alternatif, ciddi bir sinerji oluşturacağını düşünüyoruz" dedi.

