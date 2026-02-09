“Kilit” diyerek duyurdu! Fatih Erbakan’dan “ittifak” çıkışı

Fatih Erbakan, "Türkiye'de seçmenin yüzde 30'undan fazlasının kararsız durumda olduğunu yapılan araştırmalarda görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'de en büyük parti, kararsızlar partisidir diye de bildiğiniz gibi ifade ediliyor. Burada seçmen çok açık bir şekilde topluma mesaj veriyor. Hem mevcut iktidardan memnun değil, değişim istiyor. Ama bunun yerine ana muhalefet partisinin gelmesini de istemiyor. Oradan da memnun değil.