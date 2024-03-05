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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

2024-03-05 01:31:10
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı AZAT, Katar'da düzenlenen savunma sanayii fuarında ilk kez sergilendi.

#1
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve pilotun dronu gözünün önünde hissetmesine veya görmesine olanak veren AZAT FPV (First Person View) kamikaze dron göreve hazırlanıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Robit Teknoloji, 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) insansız hava araçları konusundaki çözümlerini sergiledi.

#3
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Faydalı yükle birlikte yaklaşık 2 kilogram ağırlığa sahip olan AZAT, 800 gramlık faydalı yük kapasitesiyle görev yapıyor. Yaklaşık 20 dakika havada kalabilen AZAT, 2,5 kilometre menzilde kontrol edilip, görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor.

#4
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı, AA muhabirine, fuara yoğun ve nitelikli bir katılım olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki girişimlerinin diplomasi başta olmak üzere uluslararası alanda büyük bir prestij ve saygınlık kazandırdığını bu fuarda da gördüklerini ifade eden Özboyacı, "Uluslararası rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde Türk savunma sanayisi gerek ürünlerinin niteliği gerekse de teknik kabiliyetleriyle bugün itibarıyla tercih edilir bir pozisyona gelmiştir." dedi.

#5
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Savunma sanayisinin diplomasiye ve gelişen ittifaklara katkı sunduğunu vurgulayan Özboyacı, "Bu çerçevede olayı değerlendirdiğimizde Katar'ın hem dost, kardeş ve müttefik ülke olarak hem de stratejik ittifak olarak önemli bir konumunda olduğunu gözlemliyoruz. Doha gerek konumu, gerekse fuar katılımcıları dikkate alındığına öne çıkan etkinliklerden birisi." diye konuştu.

#6
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Robit Teknoloji'nin 16 yıldır bilişim alanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Özboyacı, savunma sanayisindeki ihracat hedeflerine katkı sağlamak için uluslararası fuarlara katılım sağladıklarını söyledi. Riyad'ın ardından Doha'daki savunma sanayisi fuarına katıldıklarını dile getiren Özboyacı, fuarda kamikaze dron AZAB ve FPV kamikaze dron AZAT'ı tanıttıklarını belirtti. Özboyacı, fuarda söz konusu ürünlerle ilgili olumlu yansımalar aldıklarını dile getirdi. FPV kamikaze dron AZAT'a ilişkin bilgiler veren Özboyacı, AZAT'ın 5, 7 ve 9 inçlik modellerinin üretime hazır olduğunu bildirdi.

#7
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

AZAT'ın hem hedefi etkisizleştirme hem de keşif-gözetleme amaçlı kullanabildiğini anlatan Özboyacı, şunları kaydetti: "Çeşitli mühimmat kullanımlarına imkan sağlayan 2 farklı modelimiz üretilmiş durumda. Kontrol menzili 2,5 kilometre, yaklaşık uçuş süresi 20 dakika olan bir FPV dron. Muharebe sahasındaki değişiklikler FPV dron modellerinin uluslararası arenada daha fazla kullanılabilir olmasını sağladı. Dolayısıyla sahadaki kullanım koşullarını dikkate aldığımız zaman AZAT'ın ön plana çıktığını söylememiz mümkün. Sahadaki ihtiyaçlara cevap verme kapasitesine sahip bir ürün ortaya koyduk." AZAT ile ilgili test çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Özboyacı, yakın zamanda mühimmatlı uçuş gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Özboyacı, bu çalışmalar sonunda mümkün olan en kısa sürede AZAT'ın kullanıcılarla buluşmasını hedeflediklerini belirtti.

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