Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

AZAT'ın hem hedefi etkisizleştirme hem de keşif-gözetleme amaçlı kullanabildiğini anlatan Özboyacı, şunları kaydetti: "Çeşitli mühimmat kullanımlarına imkan sağlayan 2 farklı modelimiz üretilmiş durumda. Kontrol menzili 2,5 kilometre, yaklaşık uçuş süresi 20 dakika olan bir FPV dron. Muharebe sahasındaki değişiklikler FPV dron modellerinin uluslararası arenada daha fazla kullanılabilir olmasını sağladı. Dolayısıyla sahadaki kullanım koşullarını dikkate aldığımız zaman AZAT'ın ön plana çıktığını söylememiz mümkün. Sahadaki ihtiyaçlara cevap verme kapasitesine sahip bir ürün ortaya koyduk." AZAT ile ilgili test çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Özboyacı, yakın zamanda mühimmatlı uçuş gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Özboyacı, bu çalışmalar sonunda mümkün olan en kısa sürede AZAT'ın kullanıcılarla buluşmasını hedeflediklerini belirtti.