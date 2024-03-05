Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Katar'ı salladı! İlk kez gösterildi

Robit Teknoloji'nin 16 yıldır bilişim alanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Özboyacı, savunma sanayisindeki ihracat hedeflerine katkı sağlamak için uluslararası fuarlara katılım sağladıklarını söyledi. Riyad'ın ardından Doha'daki savunma sanayisi fuarına katıldıklarını dile getiren Özboyacı, fuarda kamikaze dron AZAB ve FPV kamikaze dron AZAT'ı tanıttıklarını belirtti. Özboyacı, fuarda söz konusu ürünlerle ilgili olumlu yansımalar aldıklarını dile getirdi. FPV kamikaze dron AZAT'a ilişkin bilgiler veren Özboyacı, AZAT'ın 5, 7 ve 9 inçlik modellerinin üretime hazır olduğunu bildirdi.