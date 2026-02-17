Dünya devi Apple’dan gizli operasyon! Türklerden sessiz sedasız satın aldılar

SON DAKİKA
Telefon devi Apple, yapay zeka ve veri sistemleri üzerindeki hakimiyetini artırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği’ne yapılan resmi bildirimlerden elde edilen bilgide, grafik veritabanı teknolojileri geliştiren Kuzu adlı girişimi Apple satın aldı.
Herkesten gizlenen satın almanın ise 2025 yılında yapıldığı bildiride belirtildi. Ontario merkezli bir girişim olan Kuzu, özellikle sorgu hızı ve ölçeklenebilirlik konularına odaklanan gömülü veritabanı teknolojileriyle biliniyordu.
Türk girişimciler Ardan Araç ve Doç. Dr. Serdar Salihoğlu tarafından kurulan şirket, 2023 yılında kurulmuştu. İnternet sitesi kapatılırken, GitHub deposu arşivlendi.
