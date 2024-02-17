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Ekonomi
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Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

2024-02-17 12:34:12
Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Küresel ekonomik kriz birçok ülkede etkisini gösterirken ülkemizde 45 yıllık geçmişe sahip ünlü yapı marketinden kötü haber geldi.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Dünya genelindeki küresel kriz etkisini hiçbir şekilde azaltmazken kötü haberler dalga dalga gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Önce pandemi, daha sonra patlak veren Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik zincirlerinin kırılmasına ve çok sayıda şirketin iflasına yol açtı.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Türkiye'de bazı firmalar iflas ve konkordato ilan ederek yaşanan süreçten maalesef nasibini alıyor.

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Son dönemde en çok iflas haberi milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya'dan gelirken bu kez ülkemizin ünlü yapı marketlerinden birisi konkordato ilan etti.

#5
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Bursa'da 45 yıllık geçmişe sahip olan ve özellikle İstanbul ile çevre illerden vatandaşların yakın mesafe diyerek gidip alışveriş yaptığı Dostkar Yapı Market konkordato ilan etti.

#6
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Bursa merkezli perakende yapı market sektörünün öncülerinden ve en köklü kuruluşlarından biri olan 45 yıllık aile şirketleri Dostkar Dış Ticaret ve Dostkar Yapı Market, yeni yıla konkordato kıskacında girdi.

#7
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirkete Adli Konkordatodan kaynaklanan davası nedeniyle yasa gereğince geçici konkordato mühleti verdi. Alınan kararların bir kısmı 16 Şubat'ta ilan edildi. İlanda şu ifadeler yer aldı: "Davacı borçlulara iş bu tensip tutanağı tarihi olan 14/02/2024 tarihinden itibaren başlamak üzere üç (3) aylık geçici mühlet verilmiştir.

#8
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Davacı-borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

#9
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

#10
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

4/02/2024 tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır. Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak Atilla Aksu atanmıştır. Davacıların alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile ileri sürebilir.

#11
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. İlan olunur." denildi.

#12
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Dostkar'ın resmi internet hesabına geçen yıl konulan tanıtım yazısında: "1979 yılında ticari hayatına başlayan Dostkar, Genel Müdürü Cihan Çatallar ile bayrağını üçüncü kuşağa taşıyabilen nadir aile şirketlerinden birisidir. On binlerce çeşit ürün portföyü ve 50 çalışanı ile Nilüfer Küçük Sanayi ve Ertuğrul İzmir Yolu mağazalarında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bursa’da perakende sektörünün öncü markası olan Dostkar’ın misyonu, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmet standartlarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Kaliteli ve uygun fiyatlı 65 bin ürün çeşidi ile müşterilerin aradığı en doğru adres olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

#13
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Dostkar, Türkiye için yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edecektir. Büyüme ve kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda geniş kitlelere ulaşmak, müşterileriyle güçlü bağlar kurmak için yeni nesil yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu yıl 44. yılını kutlayan Dostkar, yeni mağazasının açılışına özel, 44 üründe “EN UYGUN FİYAT” garantisi ile gerçekleştirdiği kampanyalarla müşterilerinin Evine ve Cebine Dost olmaya devam edecek. Bu çerçevede, 11 Mart 2023 tarihinde saat 14.00’te resmi açılışı yapılacak olan Ertuğrul, İzmir Yolu, No:318 adresindeki yeni mağazamıza tüm Bursalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Perakende yapı market sektörünün Bursa’daki öncüsü ve en köklü kuruluşlarından biri olan Dostkar, 'Evinize ve Cebinize DOST' mottosu ile Ertuğrul, İzmir Yolu’ndaki yeni mağazası ile büyümeye devam ediyor." denilmişti.

#14
Foto - Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

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