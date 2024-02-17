Türkiye'nin ünlü yapı marketi konkordato ilan etti! Mahkeme 3 ay süre verdi, duyan inanamadı

Dostkar, Türkiye için yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edecektir. Büyüme ve kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda geniş kitlelere ulaşmak, müşterileriyle güçlü bağlar kurmak için yeni nesil yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu yıl 44. yılını kutlayan Dostkar, yeni mağazasının açılışına özel, 44 üründe “EN UYGUN FİYAT” garantisi ile gerçekleştirdiği kampanyalarla müşterilerinin Evine ve Cebine Dost olmaya devam edecek. Bu çerçevede, 11 Mart 2023 tarihinde saat 14.00’te resmi açılışı yapılacak olan Ertuğrul, İzmir Yolu, No:318 adresindeki yeni mağazamıza tüm Bursalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Perakende yapı market sektörünün Bursa’daki öncüsü ve en köklü kuruluşlarından biri olan Dostkar, 'Evinize ve Cebinize DOST' mottosu ile Ertuğrul, İzmir Yolu’ndaki yeni mağazası ile büyümeye devam ediyor." denilmişti.