Türkiye'nin ünlü şirketine büyük şok: İhalelere girişi yasaklandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ünlü mühendislik ve teknoloji şirketinin ihalelere girişini yasaklama kararı aldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ünlü mühendislik ve teknoloji şirketinin ihalelere girişini yasaklama kararı aldı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), bazı şirketlere yönelik yeni ihale yasağı kararları aldı.
TEİAŞ, daha önce üstlendiği ihaleleri kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle, İstanbul Sarıyer’de mukim, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi (Kontrolmatik AŞ) ile iştiraklerini bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan men etti.
Kontrolmatik AŞ ile birlikte, iştirakleri Nextopia Enerji Üretim AŞ ve Prolectric Enerji Üretim AŞ’yi de kapsayan ihale yasakları, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında alındı.
Kontrolmatik, daha önce de ihraç ettiği tahvillerin geri ödemelerini yapamadığı için temerrüde düşmüş, Borsa İstanbul'daki hisseleri de yakın izlemeye alınmıştı. Yaşananlar Şirket yönetiminde değişikliklere yol açmıştı.
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