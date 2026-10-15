  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündeme oturan iddia: Kante olayı çok sıkıntılı: 'Oyuna giriyorsun' denemedi! İnsan müdahalesi olmadan fikir veren yapay zeka, ‘gizli’ akşam yemeği önerisi yaptı: 'En iyi 30 dakika' Katil İsrail’den Gazze’deki barış planına engel: Sınırları kapatıp, soykırıma devam ediyor Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü Elinde olanlar dikkat: Tamir ücreti tam 114.939 TL! Uzmanlar uyardı! Kulak zarı yırtılmasının belirtileri neler? İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin ünlü şirketine büyük şok: İhalelere girişi yasaklandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü şirketine büyük şok: İhalelere girişi yasaklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ünlü mühendislik ve teknoloji şirketinin ihalelere girişini yasaklama kararı aldı.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketine büyük şok: İhalelere girişi yasaklandı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), bazı şirketlere yönelik yeni ihale yasağı kararları aldı.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketine büyük şok: İhalelere girişi yasaklandı

TEİAŞ, daha önce üstlendiği ihaleleri kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle, İstanbul Sarıyer’de mukim, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi (Kontrolmatik AŞ) ile iştiraklerini bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan men etti.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketine büyük şok: İhalelere girişi yasaklandı

Kontrolmatik AŞ ile birlikte, iştirakleri Nextopia Enerji Üretim AŞ ve Prolectric Enerji Üretim AŞ’yi de kapsayan ihale yasakları, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında alındı. 

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketine büyük şok: İhalelere girişi yasaklandı

Kontrolmatik, daha önce de ihraç ettiği tahvillerin geri ödemelerini yapamadığı için temerrüde düşmüş, Borsa İstanbul'daki hisseleri de yakın izlemeye alınmıştı. Yaşananlar Şirket yönetiminde değişikliklere yol açmıştı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Süleyman Denizolgun’dan net mesaj! ‘Darbe girişimcilerine asla geçit vermeyeceğiz!’
Gündem

Fatih Süleyman Denizolgun’dan net mesaj! ‘Darbe girişimcilerine asla geçit vermeyeceğiz!’

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaati eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un yeğeni, AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih S..
Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür
Gündem

Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

Mikel Coffee adlı kahve zincirinin Başakşehir’deki şubesi için çekilen ve büyük tepki çeken skandal reklam filmine karşı hızlı bir refleks v..
İşgalci İsrail’de seçim öncesi savaş çığırtkanlığı! Siyonist genelkurmay başkanından alçak tehdit!
Gündem

İşgalci İsrail’de seçim öncesi savaş çığırtkanlığı! Siyonist genelkurmay başkanından alçak tehdit!

İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ve Gazze’ye yönelik yeni bir kanlı macer..
53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme

53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 98. duruşması sona erdi. Duruşma, tutuklanarak İBB Başkanl..
Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam
Gündem

Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 98'inci duruşma görülürken, iddianamede “örgüt elebaşı” olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu savunmasına başl..
Zulmün arkasında İsrail var! 'Üst akıl' siyonist çıktı
Dünya

Zulmün arkasında İsrail var! 'Üst akıl' siyonist çıktı

Ülkemizde İslam’ın yükselişini durdurmak ve Necmettin Erbakan’ın başbakanlık koltuğuna oturmasıyla tehlikeye giren İsrail’in menfaatlerini k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23