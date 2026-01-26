Türkiye'nin ünlü markasını kopyaladılar! Tam anlamıyla skandal

1992 yılında Silk & Cashmere’i kuran Ayşen Zamanpur, 2020 yılında koltuğunu oğlu Ferhat Zamanpur’a devretmişti. 2024 yılını TL bazında yüzde 68, dolar bazında da yüzde 33 büyüten şirketin satışları ise online tarafta da yüzde 136 büyüdü. Şu anda dünyada 25 satış noktası olan, kayıtlı 235 bin müşterisi bulunan, aktif müşteri sayısı 45 bine ulaşan marka, yılda 135 bin parça ürün satıyor. 2012 yılında başlayan ve dört yıl süren Eastgate Capital ortaklığı yapmıştı. O zaman 38 milyon dolarlık değerleme üzerinden Eastgate Capital’in yüzde 49,8 ortak olduğu, 2016 yılında da hisselerini geri verdiği Silk and Cashmere şimdilerde perakende şirketlerinden ve fonlardan yatırım teklifi alıyor.