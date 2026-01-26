Türkiye'nin ünlü markasını kopyaladılar! Tam anlamıyla skandal
Türkiye'nin ünlü giyim markasının Avrupa'nın göbeğinde aynı isimle taklit edilmesi büyük tepki topladı. Şirketin kurucusu yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından sitem etti.
Türk markaları Çin’den sonra Avrupa’da da taklit edilir hale geldi. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre Türkiye’nin en önemli tekstil markalarından Silk & Cashmere onlardan biri. 34 yıl önce Ayşen Zamanpur tarafından kurulan Türk markasının İngiltere’de deyim yerindeyse çakmasını yaptılar.
Yapılan taklidi ise Zamanpur duyurdu. Sosyal medya hesabından sitemde bulunan Silk & Cahsmere’in kurucusu Ayşen Zamanpur, “Dünyada bizim kadar taklit edilen marka azdır. İngiltere’den bu da! Yeni. İsmini Cashmere & Silk yapmış büyük bir yaratıcılıkla (!)
Bizim keçilerden de koymuş vitrine ama benzetememiş..Saçma bir yaratık olmuş. İngiltere’de marka tescilimiz var da hepsiyle uğraşmak çok zahmetli! Bunlardan karşınıza çıkarsa siz de içeri girip bi çift laf edin lütfen” diye yazdı ve İngiliz markanın mağazasının fotoğrafını paylaştı.
1992 yılında Silk & Cashmere’i kuran Ayşen Zamanpur, 2020 yılında koltuğunu oğlu Ferhat Zamanpur’a devretmişti. 2024 yılını TL bazında yüzde 68, dolar bazında da yüzde 33 büyüten şirketin satışları ise online tarafta da yüzde 136 büyüdü. Şu anda dünyada 25 satış noktası olan, kayıtlı 235 bin müşterisi bulunan, aktif müşteri sayısı 45 bine ulaşan marka, yılda 135 bin parça ürün satıyor. 2012 yılında başlayan ve dört yıl süren Eastgate Capital ortaklığı yapmıştı. O zaman 38 milyon dolarlık değerleme üzerinden Eastgate Capital’in yüzde 49,8 ortak olduğu, 2016 yılında da hisselerini geri verdiği Silk and Cashmere şimdilerde perakende şirketlerinden ve fonlardan yatırım teklifi alıyor.
İngiltere’de 2024 yılında online alışveriş sitesini yenileyen şirketin İsviçre, Almanya, İngiltere, Bosna-Hersek, Fransa ve İsviçre’de mağazaları bulunuyor. 2026’nın ikinci yarısında da ABD pazarına girmeyi hedefleyen şirket, Paris Sanayi ve Ticaret Odası tarafından kurulan Greater Paris Investment Agency’nin verdiği The International Investor Trophy ödülüne layık görüldü.
