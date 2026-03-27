Türk füzeleri korkuttu: Bu ateş herkesi yakar! Türkiye'yi önleyin
İsrail basını, Türk füzelerine ilşkin bir analiz yayımladı. Analizde Avrupa ülkelerinin Türk füzeleri karşısında tepkisiz kaldığı savunulurken Ankara'yı önlemek gerektiği vurgulandı.
İsrail basınında yer alan habere göre, bölgesel krizlere diplomatik çözüm önerileriyle tüm dünyaya örnek olan Türkiye’nin önlenemez yükselişi Avrupa Birliği için tehdit oluşturuyor. AB ülkelerinin aksine barışçıl politikaları görmezden gelen işgal rejimi, İran’daki çatışmaların ardından Türkiye’yi AB ile çatışmaya sürüklemeye çalışıyor.
Haberde yer alan detay İsrail’in Türkiye nefretini gözler önüne serdi. Türkiye, Avrupa için İran’ın Körfez ülkeleri için olduğundan çok daha tehlikeli bir ülke. Türkiye ve Körfez ülkeleri kritik altyapılarını güçlendirirken Avrupa bunu yapmadı. Füze savunma sistemi olamayan Avrupa’nın Türkiye’yi tehdit olarak görmemesi sürpriz unsur olarak değerlendirildi.
İran savaşa bölgeye yayıldıkça, Türkiye kuzey Kıbrıs’a F-16’lar ve hava savunma sistemleri konuşlandırdı ve kendini güvence altına aldı.
Türkiye, savunma sanayi hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Geliştirdikleri uzun menzilli taarruz sistemleri; 2.00 km menzilli Cenk, 1.000 km menzilli Gezgin ve 1.000 km menzilli Tayfun ve Kara Atmaca ile Avrupa’ya uzanan uzun bir menzile sahip durumda. Bunlara ek olarak, İHA’lar ve Eurofighter Typoon ve Meteor füzeleri ile deniz gücü genişledi ve NATO’nun en büyük ikinci ordusu konumuna yükseldi.
Ankara, İran’daki savaşa katılmasa da uyum sağlıyor. Türkiye güney hava sahasını İran füzelerinden korumak için NATO tarafından konuşlandırılan Patriot sistemlerine güvenmekle kalmayıp Çelik Kubbe geliştirme çalışmalarına devam ediyor ve füze kapasitesini sürekli olarak arttırıyor.
Türkiye, Avrupa’nın farkında olduğu ancak içselleştiremediği bir yol izliyor. Üslerini güçlendiriyor, fırlatma rampalarını dağıtıyor, erişim alanını ve insansız hava aracı sürülerini genişletiyor; Avrupa ise elektrik şebekelerini açıkta bırakıyor, limanlarını savunmasız ve hava savunmasını yetersiz tutuyor. Bir taraf füze çağına hazırlanıyor. Diğer taraf ise bildiri taslakları hazırlıyor.
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye Raporu'na göre, Türkiye'nin AB dış politikalarına uyumu sadece yüzde 4 olarak kaydedildi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymuyor. Avrupa, kendi üyelerinden birine karşı açıkça baskı uygulayan bir devleti finanse ediyor, silahlandırıyor ve destekliyor.
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’den gelebilecek bir saldırıya hazırlık yapan tek Avrupa devletleri, Atina ve Lefkoşa’ya düşen ateş orada kalmaz. Tüm Avrupa için enerji akışını, ticaret yollarını, üs seçeneklerini ve takviye yollarını keser. Türkiye’nin savunma sanayindeki yükselişi, sadece Atina’nın sorunu değil aynı zamanda Avrupa’nın sorunudur. Avrupa’nın güneyindeki hava ve füze savunmasına yapılan yetersiz yatırımlar kabullenilmesi gereken bir durumdur.
KAYNAK: HABER7, İSRAELHAYOM
