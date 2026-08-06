Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

Anlaşma Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in huzurunda imzalandı. Miçotakis, anlaşmayı GSI için “önemli bir adım” olarak nitelendirdi ve projeyi “Yunanistan ve Kıbrıs için olduğu kadar Avrupa’nın bütünü için de stratejik öneme sahip bir proje” diye tanımladı.