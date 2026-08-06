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Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

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Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yeni bir adım atıldı. Üç ülke Great Sea Interconnector’ı hayata geçirmek için masaya oturdu.

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Foto - Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

Sefa Karahasan'ın haberine göre, Fransız yatırım grubu Meridiam, Yunanistan ve güney Kıbrıs'ı denizaltı kablolarıyla birbirine bağlayacak elektrik iletim projesi Great Sea Interconnector’a (GSI) destek verdi.

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Foto - Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

Anlaşma Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in huzurunda imzalandı. Miçotakis, anlaşmayı GSI için “önemli bir adım” olarak nitelendirdi ve projeyi “Yunanistan ve Kıbrıs için olduğu kadar Avrupa’nın bütünü için de stratejik öneme sahip bir proje” diye tanımladı.

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Foto - Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

Miçotakis, “Bu, esasen Kıbrıs’ın enerji izolasyonunu sona erdirmeye yardımcı olacak’’ dedi. Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriou da, ‘’Anlaşma (Rumlar) Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki jeopolitik rolünü yükseltiyor’’ diye konuştu.

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Foto - Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

Enerji bağlantısının maliyetinin 1,9 milyar euro olması bekleniyor; bunun 657 milyon eurosu Avrupa Birliği tarafından sağlanacak. Kalan maliyetin öz kaynak, borçlanma ve düzenlenmiş maliyet geri kazanım modeliyle karşılanması gerekiyor.

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Foto - Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı

Yunanistan, ilerleyen aşamada İsrail’i de kapsaması planlanan projenin yeniden ivme kazanmasında Fransa’nın desteğini öne çıkarıyor. Ancak Ankara’nın itirazları, sürecin en önemli belirsizliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Newsbreak, projede "Ankara’nın gölgesinin" hissedildiğini belirterek, Türkiye’nin daha önce Yunanistan ve GKRY’nin kablo döşeme girişimlerine karşı çıktığını hatırlattı. Atina, Fransa’nın projeye dahil olmasının Türkiye karşısında siyasi desteğini artıracağını düşünürken, Ankara ise deniz yetki alanlarını ilgilendiren adımlarda kendi hak ve çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Yorumlar

Adana vaha aga

Türkiye sınırına giriyor derhal askeri müdahale lazım sanırım TR hükümet düşünmüştür bunu
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