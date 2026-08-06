Türkiye'nin tepesini attıracak karar: 3 ülke bir oldu, tehlikeli anlaşmayı imzaladı
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yeni bir adım atıldı. Üç ülke Great Sea Interconnector’ı hayata geçirmek için masaya oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yeni bir adım atıldı. Üç ülke Great Sea Interconnector’ı hayata geçirmek için masaya oturdu.
Sefa Karahasan'ın haberine göre, Fransız yatırım grubu Meridiam, Yunanistan ve güney Kıbrıs'ı denizaltı kablolarıyla birbirine bağlayacak elektrik iletim projesi Great Sea Interconnector’a (GSI) destek verdi.
Anlaşma Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in huzurunda imzalandı. Miçotakis, anlaşmayı GSI için “önemli bir adım” olarak nitelendirdi ve projeyi “Yunanistan ve Kıbrıs için olduğu kadar Avrupa’nın bütünü için de stratejik öneme sahip bir proje” diye tanımladı.
Miçotakis, “Bu, esasen Kıbrıs’ın enerji izolasyonunu sona erdirmeye yardımcı olacak’’ dedi. Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriou da, ‘’Anlaşma (Rumlar) Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki jeopolitik rolünü yükseltiyor’’ diye konuştu.
Enerji bağlantısının maliyetinin 1,9 milyar euro olması bekleniyor; bunun 657 milyon eurosu Avrupa Birliği tarafından sağlanacak. Kalan maliyetin öz kaynak, borçlanma ve düzenlenmiş maliyet geri kazanım modeliyle karşılanması gerekiyor.
Yunanistan, ilerleyen aşamada İsrail’i de kapsaması planlanan projenin yeniden ivme kazanmasında Fransa’nın desteğini öne çıkarıyor. Ancak Ankara’nın itirazları, sürecin en önemli belirsizliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Newsbreak, projede "Ankara’nın gölgesinin" hissedildiğini belirterek, Türkiye’nin daha önce Yunanistan ve GKRY’nin kablo döşeme girişimlerine karşı çıktığını hatırlattı. Atina, Fransa’nın projeye dahil olmasının Türkiye karşısında siyasi desteğini artıracağını düşünürken, Ankara ise deniz yetki alanlarını ilgilendiren adımlarda kendi hak ve çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini vurguluyor.
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