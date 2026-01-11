Türkiye’nin tasarruf kumbarasında tarihi rekor: BES ile 18 milyon kişi geleceğini güvenceye aldı

SİSTEMİN FON BÜYÜKLÜĞÜ 1 YILDA 935 MİLLYAR LİRADAN FAZLA ARTTI BES'teki katılımcı sayısı 2024 sonunda 9 milyon 526 bin 390, katılımcıların fon tutarı da 1 trilyon 2 milyar 570,3 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı ise 137 milyar 497,3 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Emekli olan katılımcı sayısı da 339 bin 574 olmuştu. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında katılımcı sayısı 7 milyon 575 bin 311, katılımcıların biriktirdiği fon tutarı 81 milyar 724,3 milyon lira, devlet katkısı ise 5 milyar 437,5 milyon lira olmuştu. 2024 yılını BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 1 trilyon 227 milyar 229,4 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 101 bin 701 katılımcı ile tamamlamıştı. Böylelikle 2024 sonundan 2025 sonuna kadar geçen bir yılda, BES'te toplam fon tutarı devlet katkısı dahil 893 milyar 856,8 milyon lira ve yüzde 78,4 artış gösterirken, OKS'de toplam fon tutarı da devlet katkısı dahil 42 milyar 78,5 milyon lira ve yüzde 48,3 yükseliş kaydetti. BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2024 yıl sonundan 2025 yıl sonuna kadar yüzde 76,3 artışla 935 milyar 935,3 milyon lira birikti. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 629 bin 839, OKS'de ise 203 bin 955 arttı. Böylece, havuza yüzde 4,9 artışla 833 bin 794 kişi daha dahil oldu.