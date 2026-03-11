Hilal Kaplan, 'mesele 6 savaş uçağı değil' deyip gerçeği açıkladı

ürkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne altı adet F-16 Fighting Falcon göndermesi, Doğu Akdeniz'de yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararı "gerilimi artıran bir adım" olarak nitelendirirken, bazı Avrupa başkentlerinden de benzer eleştiriler geldi. Oysa bu gelişme, uluslararası hukukun ve adadaki statükonun temelini oluşturan garantörlük düzeni hatırlandığında çok daha farklı bir çerçevede değerlendirilmelidir.