Devasa tanklar hazırlandı: Türkiye'nin ünlü holdingi petrol çıkaracak
Çalık Holding'e bağlı Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ petrol sondajı için harekete geçti. Devasa tanklar hazırlandı, yerin altına iniliyor.
Çalık Holding'e bağlı Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ petrol sondajı için harekete geçti. Devasa tanklar hazırlandı, yerin altına iniliyor.
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından Diyarbakır İli, Çınar İlçesi MeydanKöy Mahallesi sınırları içindeki AR/ÇPA/K/M45-d1-1 ruhsat numaralı sahada Meydanköy-2 lokasyonunda ham petrol arama, çıkarma ve depolama faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 9,5 milyon TL olarak öngörülüyor.
Proje kapsamında yaklaşık 53 bin metrekarelik arazi içinde yapılacak sismik çalışmalar sonucunda sondaj kuyusu açılacak. Sondaj çalışması ile alandaki petrolün varlığı ve özellikleri belirlenecek. Petrol varlığının tespiti halinde çıkarma işlemleri yapılacak.
Proje kapsamında petrolün depolanması durumunda 3’er adet 600 varil kapasiteli toplamda 1800 varil kapasiteli taşırma tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli test tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli emülsiyon tankı 1, adet 300 varil kapasiteli atık su tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli tanker boşaltma tankı bulunmakla birlikte proje kapsamında ham petrol ve yardımcı ünitelerin depolama kapasiteleri toplam 768 m3 olacak.
Üretim tanklarında dinlendirilen ve numune kontrolleri yapılan ham petrol, Tankerlere taşınan hem petrol tpao ap-2 sahasına nakliye edilecek.
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