  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ormanda yürüyüş yaparken buldu! Değeri tam 15 milyon dolar! Yapılacak düzenlemeler açıklandı! Fenerbahçe’nin stadyumu yeni çehresine kavuşuyor Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı Gençlere tane tane anlatıldı: ‘Tütünden Uzak Dur’ etkinliği Ekranların Galatasaraylı yorumcusu Levent Tüzemen 'Bugün bir şey öğrendim' diyerek duyurdu Devasa tanklar hazırlandı: Türkiye'nin ünlü holdingi petrol çıkaracak Didik didik ediliyor! Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Ortalık fena karışacak: Ve Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Marco Asensio için karar çıktı
#1
Foto - Devasa tanklar hazırlandı: Türkiye'nin ünlü holdingi petrol çıkaracak

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından Diyarbakır İli, Çınar İlçesi MeydanKöy Mahallesi sınırları içindeki AR/ÇPA/K/M45-d1-1 ruhsat numaralı sahada Meydanköy-2 lokasyonunda ham petrol arama, çıkarma ve depolama faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 9,5 milyon TL olarak öngörülüyor.

#2
Foto - Devasa tanklar hazırlandı: Türkiye'nin ünlü holdingi petrol çıkaracak

Proje kapsamında yaklaşık 53 bin metrekarelik arazi içinde yapılacak sismik çalışmalar sonucunda sondaj kuyusu açılacak. Sondaj çalışması ile alandaki petrolün varlığı ve özellikleri belirlenecek. Petrol varlığının tespiti halinde çıkarma işlemleri yapılacak. 

#3
Foto - Devasa tanklar hazırlandı: Türkiye'nin ünlü holdingi petrol çıkaracak

Proje kapsamında petrolün depolanması durumunda 3’er adet 600 varil kapasiteli toplamda 1800 varil kapasiteli taşırma tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli test tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli emülsiyon tankı 1, adet 300 varil kapasiteli atık su tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli tanker boşaltma tankı bulunmakla birlikte proje kapsamında ham petrol ve yardımcı ünitelerin depolama kapasiteleri toplam 768 m3 olacak. 

#4
Foto - Devasa tanklar hazırlandı: Türkiye'nin ünlü holdingi petrol çıkaracak

Üretim tanklarında dinlendirilen ve numune kontrolleri yapılan ham petrol, Tankerlere taşınan hem petrol tpao ap-2 sahasına nakliye edilecek.

#5
Foto - Devasa tanklar hazırlandı: Türkiye'nin ünlü holdingi petrol çıkaracak

ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

Rüşvetten 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, görevinden uzaklaştırıldı. Kararla birlikte ..
Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı
Gündem

Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verdiği Oğuzhan Beker’in, milletvekili doku..
CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!
Gündem

CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!

Birbirlerini her fırsatta 'demokrasi havarisi' ilan eden CHP'li elitlerin kendi içindeki rant ve koltuk savaşı, ekranlarda adeta bir rezalet..
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.
Şamil Tayyar, Özel ekibinin istifasını böyle yorumladı! "Özel ve arkadaşları stratejik hata yaptılar"
Gündem

Şamil Tayyar, Özel ekibinin istifasını böyle yorumladı! “Özel ve arkadaşları stratejik hata yaptılar”

Deneyimli Gazeteci ve siyasetçi Şamil Tayyar, CHP Parti Meclisi’nden istifa eden Özel ve arkadaşlarının stratejik hata yaptıklarını söyledi...
Kemalist Cumhurbaşkanı Celal Bayar: 'Biz Batıya söz verdik'
Aktüel

Kemalist Cumhurbaşkanı Celal Bayar: 'Biz Batıya söz verdik'

Cumhuriyet modernleşmesinin en kritik başlıklarından biri olan laiklik, Batı karşısında verilmiş siyasî taahhütlerin gölgesinde şekillenmiş,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23