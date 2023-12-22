2023-12-22 12:37:22 Türkiye'nin o ilçesi şok etti: Tarih üstüne tarih fışkırıyor, keşif halkı ayağa kaldırdı: Flaş gelişme...
Anadolu'da ve dünyada ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Konya'daki Çatalhöyük'te bulunan bir kafatasında, trepanasyon (kafatası delgi operasyonu) izlerine rastlandı. Konya'nın Çumra ilçesinde Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan başkanlığında 2020'den beri sürdürülen Çatalhöyük kazılarında Neolitik Dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı, üstten girilen, birbirlerine bitişik kerpiç evlerdeki yaşam hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.