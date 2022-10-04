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Doğa
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Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

2022-10-04 22:29:52
Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

Türkiye'nin görülmeye değer o kadar çok yeri var ki hangisini anlatsak diğerinin hatırı kalır. Dört köşesi doğa harikası olan cennet vatanımızın güzellikleri ise dillere destan olacak cinsten. Bunca güzel doğa harikasının bulunduğu ülkede yaşayıp hala gitmeyen ve görmeyen varsa hemen hazırlık yapıp bir an önce harekete geçmeli! Bazen burnumuzun dibindeki güzellikleri göz ardı ederiz ya da sürekli erteleriz. Siz de şimdi anlatacağımız yerleri çıplak gözle görünce eminiz şimdiye kadar gitmediğiniz için pişman olacaksınız. Bakınca bile insanın içini huzurla kaplayan doğa harikalarını gezip görmek birçok derdi tasayı da geride bıraktıracak cinsten. İşte Türkiye'nin dillere destan 10 doğa harikası mekanı…

#1
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI - BOLU Yedigöller Millî Parkı, Karadeniz Bölgesi'nde Bolu ilinde bir millî parktır. Batı Karadeniz Bölgesinin oldukça engebeli bir yöresinde bulunan millî parkta heyelanın oluşturduğu göller "Orman Denizi"ni andıran zengin bitki örtüsü göllerde yaşayan alabalıklar ve bu değerlerin yarattığı rekreasyon kullanım potansiyeli ana kaynakları oluştururlar. Genellikle yer yapısı serpantinlerden ve volkanik kayaçlardan oluşan sahada zaman zaman göçük yer hareketleri sürüklenmeye hazır arazi yapısı, göllerin meydana gelmesini hazırlayan başlıca faktörlerdir. Göller, kayan kitlelerin, vadilerin önlerini kapaması sonucu arkada suların biriktiği set gölleridir. Bunlardan bazıları dip kaçakları ile birbirine bağlantılıdır.

#2
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

MEKE GÖLÜ - KONYA Meke Maar Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde, volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir maarın suyla dolmasıyla günümüzdeki haline gelen ve ortasında adacıklar bulunan göl. Karapınar Düzlüğü'nde, Karapınar-Ereğli yolunun 7. km'sindeki sapaktan 2 km içeridedir.

#3
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

ÖLÜDENİZ - MUĞLA Ölüdeniz, Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı bir mahalledir. Ölüdeniz kumsalı yüzde seksen iki oyla 2006 yılında Dünya'nın en güzel kumsalı seçilmiştir. Belde, turizm açısından oldukça gelişmiştir.

#4
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

UZUNGÖL - TRABZON Uzungöl, Türkiye'nin Trabzon ilinde yer alan bir heyelan set gölüdür. Çaykara ilçesinin Uzungöl Mahallesi'nde bulunur. Yamaçlardan düşen kayaların, Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuştur.

#5
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

PAMUKKALE - DENİZLİ Pamukkale, güneybatı Türkiye'deki Denizli ilinde doğal bir mevkidir. Kent Kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat minerallerin teraslarını, travertenlerini kapsamaktadır.

#6
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

KAÇKAR DAĞLARI - RİZE VE ARTVİN Kaçkar Dağları, Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası. Kuzey Anadolu Dağları'nın doğudaki bölümünü oluşturur. Doğusundaki birçok zirvesi 3500 m üzerindeyken, batı kesimi 2000 m yüksekliğe kadar ulaşır.

#7
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

KAPADOKYA Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir.

#8
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

GÖKPINAR GÖLÜ-SİVAS Gökpınar Gölü görülmeye değer bir doğa harikasıdır. Gürün'ün toplam nüfusu 18.771 olup merkez nüfusu ise 10.000 civarındadır. En çok nüfusu olan mahallesi Çayboyu Mahallesi'dir. İlçe merkezinin güneyinde, 10 km mesafede yer alır.

#9
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

KELEBEKLER VADİSİ - MUĞLA Kelebekler Vadisi, Muğla ili, Fethiye ilçesi Ölüdeniz belde sınırları içerisinde bulunan vadi. Sahip olduğu endemik türler nedeniyle dünya mirası olarak korunması önerilmiş 100 dağdan biri olan Babadağ'ın eteklerinde bulunan Kelebekler Vadisi, 8 Şubat 1995'te 1. derecede doğal Sit ilan edilmiş ve her türlü yapılaşmaya kapatılmıştır. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan Vadi ismini, barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden ve özellikle kaplan kelebeğinden almıştır.

#10
Foto - Türkiye'nin muhteşem 10 doğa harikası!

KARAGÖL-ARTVİN Karagöl, Artvin'in Borçka ilçesine 25-27 kilometre uzaklıkta bulunan heyelan set gölüdür. Göl alanı, 14 Ağustos 2002'de kurulan Borçka Gölü Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Yıllık ortalama 10.000 kişi gölü ziyaret etmektedir.

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