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Ekonomi
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Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

2024-05-13 13:58:28
Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Türkiye'nin mobilya devi 10 Mayıs itibariyle satışa çıktı. Konuyla ilgili Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'den önemli bir açıklama geldi.

#1
Foto - Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mondihome’un 10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.

#2
Foto - Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Mondi Mobilya’nın muhammen bedeli 1.200.000.000,00 TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlendi.

#3
Foto - Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Kayseri ekonomisinin lokomotif şirketi olan 8 farklı sektörde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding’in geçtiğimiz yılın Kasım ayından başlayan satış süreci devam ediyor. Bellona, İstikbal, Mondi, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi lider markaları bulunduran Holding'e ait 4 firmanın satışı için geçtiğimiz mart ayında ihaleleri yapılmış ama 1 şirket haricinde üç şirket için anlaşma sağlanamamıştı.

#4
Foto - Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Geçtiğimiz gün ise TMSF, Holding'e ait Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini de satışa çıkarıldığını duyurdu. TMSF'nin açıkladığı satış ihale duyurusu sonrasında bugün Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'den Mondihome’un satışıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

#5
Foto - Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Sosyal medya hesabından Mondihome müşterilerine seslenen CEO Ertekin şunları söyledi; "Kıymetli Mondihome müşterilerimiz, dün Mondihome satış sürecinin yapılacak ihale ile başladığını duyurmuştuk.

#6
Foto - Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Mondihome tabelalı mağazalarımızın tamamı özel müteşebbislere aittir. Mondihome satış süreci hiç bir şekilde siz kıymetli müşterilerimizin almış olduğunuz, almayı planladığınız ürünleri ve Mondihome’dan alacağınız hizmetin mükemmeliğini etkilemeyecek. Mondihome olarak Kayseri’de bizler, yurt geneline yayılmış 375 bayimiz ve bayilerimizle Mondihome arasındaki mal ve hizmet ticaretini koordine eden 10 anabayimiz siz kıymetli müşterilerimizin sorun yaşamamanız için her türlü tedbiri aldık. Mondihome’un her bir müşterisi özeldir, biriciktir. Bizi tercih eden, Türkiye’nin 3. büyük markası yapan, Mondihome yapan kıymetli müşterilerimize daha da iyi hizmet vermek için satış temsilcisi arkadaşlarımızın eğitimlerine hız kesmeden, ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

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