Türkiye'nin mobilya devi satılıyor! İstenen rakam olay oldu

Mondihome tabelalı mağazalarımızın tamamı özel müteşebbislere aittir. Mondihome satış süreci hiç bir şekilde siz kıymetli müşterilerimizin almış olduğunuz, almayı planladığınız ürünleri ve Mondihome’dan alacağınız hizmetin mükemmeliğini etkilemeyecek. Mondihome olarak Kayseri’de bizler, yurt geneline yayılmış 375 bayimiz ve bayilerimizle Mondihome arasındaki mal ve hizmet ticaretini koordine eden 10 anabayimiz siz kıymetli müşterilerimizin sorun yaşamamanız için her türlü tedbiri aldık. Mondihome’un her bir müşterisi özeldir, biriciktir. Bizi tercih eden, Türkiye’nin 3. büyük markası yapan, Mondihome yapan kıymetli müşterilerimize daha da iyi hizmet vermek için satış temsilcisi arkadaşlarımızın eğitimlerine hız kesmeden, ara vermeden devam ediyoruz." dedi.