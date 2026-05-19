Tarihin en çok satılan otomobili belli oldu! Tam 50 milyon sattı!
Tüm zamanların en çok satılan otomobili belli oldu. Peki en çok satılan otomobiller hangileri?

ÖZELLİKLERİYLE HAYRAN BIRAKIYORLAR Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır.

REKOR SAYIYLA HALEN BİRİNCİ SIRADA! Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor.

İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN ARABALARI!

TESLA MODEL Y | 1,9 MİLYON ADET Seri başlangıcı: 2017 | ABD

JEEP CHEROKEE | 3 MİLYON Seri başlangıcı: 1974 | ABD

SUBARU LEGACY | 3,6 MİLYON 1989 | Japonya

CHEVROLET CRUZE | 4 MİLYON 2008 | ABD

KIA RİO | 4,5 MİLYON 2000 | Güney Kore

SUZUKI SWIFT | 5 MİLYON 1983 | Japonya

NİSSAN ALTİMA | 5 MİLYON 1992 | Japonya

KIA SPORTAGE | 5 MİLYON 1993 | GÜNEY KORE

NISSAN QASHQAI | 5 MİLYON 2006 | Japonya

MITSUBISHI LANCER | 6 MİLYON 1973 | Japonya

MAZDA 3 | 6 MİLYON 2003 | Japonya

RENAULT MEGANE | 7 MİLYON 1995 | Fransa

HYUNDAI TUCSON | 7 MİLYON 2004 | Güney Kore

HYUNDAI SONATA | 7,3 MİLYON 1985 | Güney Kore

FIRD EXPLORER | 8 MİLYON 1990 | ABD

TOYOTA YARİS | 8,7 MİLYON 1999 | Japonya

PEUGEOT 206 | 10 MİLYON 2998 | Fransa

TOYOTA LAND CRUISER | 10 MİLYON 1951 | Japonya

FORD MUSTANG | 10 MİLYON 1964 | ABD

CHEVROLET SILVERADO | 12 MİLYON 1998 | ABD

TOYOTA CAMRY | 13 MİLYON 1982 | Japonya

HYNDAI ELENTRA | 13 MİLYON 1990 | G. Kore

OPEL CORSA | 13 MİLYON 1982 | Almanya

CHEVROLET IMPALA | 14 MİLYON 1958 | ABD

VOLKSWAGEN JETTA | 14 MİLYON 1979 | Almanya

RENAULT CLİO | 15 MİLYON 1990 | Fransa

FORD FOCUS | 16 MİLYON 1998 | ABD

VOLKSWAGEN BEETLE | 21 MİLYON 1938 | Almanya

FORD F-SERİSİ | 34 MİLYON 1948 | ABD

TOYOTA COROLLA | 50 MİLYON 1966 | Japonya/ derleyen: haber7

