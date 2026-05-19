Tarihin en çok satılan otomobili belli oldu! Tam 50 milyon sattı!
Tüm zamanların en çok satılan otomobili belli oldu. Peki en çok satılan otomobiller hangileri?
ÖZELLİKLERİYLE HAYRAN BIRAKIYORLAR Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır.
REKOR SAYIYLA HALEN BİRİNCİ SIRADA! Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor.
İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN ARABALARI!
TESLA MODEL Y | 1,9 MİLYON ADET Seri başlangıcı: 2017 | ABD
JEEP CHEROKEE | 3 MİLYON Seri başlangıcı: 1974 | ABD
SUBARU LEGACY | 3,6 MİLYON 1989 | Japonya
CHEVROLET CRUZE | 4 MİLYON 2008 | ABD
KIA RİO | 4,5 MİLYON 2000 | Güney Kore
SUZUKI SWIFT | 5 MİLYON 1983 | Japonya
NİSSAN ALTİMA | 5 MİLYON 1992 | Japonya
KIA SPORTAGE | 5 MİLYON 1993 | GÜNEY KORE
NISSAN QASHQAI | 5 MİLYON 2006 | Japonya
MITSUBISHI LANCER | 6 MİLYON 1973 | Japonya
MAZDA 3 | 6 MİLYON 2003 | Japonya
RENAULT MEGANE | 7 MİLYON 1995 | Fransa
HYUNDAI TUCSON | 7 MİLYON 2004 | Güney Kore
HYUNDAI SONATA | 7,3 MİLYON 1985 | Güney Kore
FIRD EXPLORER | 8 MİLYON 1990 | ABD
TOYOTA YARİS | 8,7 MİLYON 1999 | Japonya
PEUGEOT 206 | 10 MİLYON 2998 | Fransa
TOYOTA LAND CRUISER | 10 MİLYON 1951 | Japonya
FORD MUSTANG | 10 MİLYON 1964 | ABD
CHEVROLET SILVERADO | 12 MİLYON 1998 | ABD
TOYOTA CAMRY | 13 MİLYON 1982 | Japonya
HYNDAI ELENTRA | 13 MİLYON 1990 | G. Kore
OPEL CORSA | 13 MİLYON 1982 | Almanya
CHEVROLET IMPALA | 14 MİLYON 1958 | ABD
VOLKSWAGEN JETTA | 14 MİLYON 1979 | Almanya
RENAULT CLİO | 15 MİLYON 1990 | Fransa
FORD FOCUS | 16 MİLYON 1998 | ABD
VOLKSWAGEN BEETLE | 21 MİLYON 1938 | Almanya
FORD F-SERİSİ | 34 MİLYON 1948 | ABD
TOYOTA COROLLA | 50 MİLYON 1966 | Japonya/ derleyen: haber7
