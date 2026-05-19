Dengeleri değiştirecek imza! Donanma “hayalet kanatlı” dev sistemi satın alıyor
ABD merkezli insansız hava aracı şirketi PteroDynamics, Avustralya Kraliyet Donanması ile dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) benzersiz "Transwing" sistemlerinin satışı için ilk uluslararası savunma sözleşmesini resmen imzaladı. Nisan 2025'te düzenlenen zorlu testlerde sergilediği hız, menzil ve dar alanlardan kritik yük taşıma kabiliyetleriyle hayranlık uyandıran platformun ilk teslimatlarının, 2026 baharında yapılması planlanıyor.