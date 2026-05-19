Dengeleri değiştirecek imza! Donanma “hayalet kanatlı” dev sistemi satın alıyor

Bu bağlamda şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşme; P4 Transwing İHA’ları, eğitimi ve sürekli teknik desteği kapsarken, Kraliyet Avustralya Donanması’na 2027’den itibaren teslim edilmek üzere daha büyük P5 Transwing sistemlerini satın alma opsiyonu da sunuyor. Transwing’in en belirleyici özelliği, hibrit VTOL tasarımlarının çoğunun kabul etmek zorunda kaldığı performans ödünlerini vermeden, dikey uçuş ile geleneksel sabit kanatlı seyir uçuşuna uygun konfigürasyonlar arasında geçiş yapmasını sağlayan katlanabilir kanat tasarımı olarak karşımıza çıkmakta. “Dikey modda” kanatlar katlanarak yer kaplama alanı azaltılıyor ve gemiler, araçlar veya ileri üslerdeki dar alanlardan kalkış ve iniş yapılabiliyor. “Yatay uçuşta” ise kanatlar açılarak geleneksel sabit kanatlı bir hava aracının aerodinamik verimliliği sağlanıyor. Böylece platform, benzer boyuttaki çok rotorlu sistemlere kıyasla önemli ölçüde daha fazla menzil ve havada kalış süresi elde ediyor.