Dengeleri değiştirecek imza! Donanma "hayalet kanatlı" dev sistemi satın alıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD merkezli insansız hava aracı şirketi PteroDynamics, Avustralya Kraliyet Donanması ile dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) benzersiz "Transwing" sistemlerinin satışı için ilk uluslararası savunma sözleşmesini resmen imzaladı. Nisan 2025'te düzenlenen zorlu testlerde sergilediği hız, menzil ve dar alanlardan kritik yük taşıma kabiliyetleriyle hayranlık uyandıran platformun ilk teslimatlarının, 2026 baharında yapılması planlanıyor.

1
#1
ABD merkezli insansız hava aracı şirketi PteroDynamics, Avustralya Kraliyet Donanması’ndan denizcilikte dağıtık lojistik operasyonları için dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) “Transwing” insansız hava aracı sistemleri tedarik etmek üzere bir sipariş alarak ilk uluslararası savunma sözleşmesini imzaladı. Bu bağlamda sistemin ilk P4 varyantının teslimatlarının 2026 baharında yapılması planlanıyor. Otonom VTOL İHA sistemleri geliştiren PteroDynamics, ihale sonucunda sözleşmeyi kazandığını duyurdu. Şirket, Nisan 2025’te Avustralya Savunma Kuvvetleri ve Kraliyet Avustralya Donanması personeline yönelik gerçekleştirilen başarılı gösterimde P4 Transwing’in havada kalış süresi, hızı, tırmanma oranı ve kara ile deniz üzerinde dar alanlardan yük taşıyarak kalkış, intikal ve iniş kabiliyetlerini sergilemişti.

#2
Bu bağlamda şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşme; P4 Transwing İHA’ları, eğitimi ve sürekli teknik desteği kapsarken, Kraliyet Avustralya Donanması’na 2027’den itibaren teslim edilmek üzere daha büyük P5 Transwing sistemlerini satın alma opsiyonu da sunuyor. Transwing’in en belirleyici özelliği, hibrit VTOL tasarımlarının çoğunun kabul etmek zorunda kaldığı performans ödünlerini vermeden, dikey uçuş ile geleneksel sabit kanatlı seyir uçuşuna uygun konfigürasyonlar arasında geçiş yapmasını sağlayan katlanabilir kanat tasarımı olarak karşımıza çıkmakta. “Dikey modda” kanatlar katlanarak yer kaplama alanı azaltılıyor ve gemiler, araçlar veya ileri üslerdeki dar alanlardan kalkış ve iniş yapılabiliyor. “Yatay uçuşta” ise kanatlar açılarak geleneksel sabit kanatlı bir hava aracının aerodinamik verimliliği sağlanıyor. Böylece platform, benzer boyuttaki çok rotorlu sistemlere kıyasla önemli ölçüde daha fazla menzil ve havada kalış süresi elde ediyor.

#3
Bu noktada PteroDynamics, sistemin benzer kanat açıklığına sahip diğer VTOL hava araçlarının yer kaplama alanının üçte biri veya daha azını kullandığını belirtiyor. Bu özellik özellikle operasyon yüzeyinin bir gemi güvertesi olduğu durumlarda büyük önem taşıyor. İlk sözleşme kapsamında teslim edilecek olan P4 Transwing, PteroDynamics’in teknik özelliklerine göre 89 pound (yaklaşık 40 kg) maksimum kalkış ağırlığına ve 15 pound (yaklaşık 6.8 kg) maksimum faydalı yük kapasitesine sahip. Bu rakamlar; uçağı, normal şartlarda idame ettirilmesi için helikopter sortileri veya su üstü gemisi seferleri gerektiren gemilere ve ileri mevzilere küçük ancak operasyonel açıdan kritik kargolar, tıbbi malzemeler, mühimmat, yedek parçalar ve iletişim ekipmanları ulaştırmak için uygun bir kategoriye yerleştiriyor.

ata

rabbim havayı yaratmış... matematik ve fiziği yaratmış. kuralları yaratmış. yerçekimini, atomları yaratmış. bütün kanunları, fizik, kimya, matematik kanunları hiç değişmemiş... çalışan siyonist yaparken biz ecdadımıza hakaretle uğraşmışız.... bakınız türk hakanı abdülhamid han.a saraydaki baykuş diye hakaret eden osmanlı paşası.... hiç aklına gelmemiş biz nasıl uçarız, atarız, vururuz diye... gele gele baykara gelmişiz... yapmadıkları hakaret, zorbalık kalmamış o paşanın artıkları... jönlerin artıkları da sabah akşam üç vardiya saldırmışlar o ekibe... bizim halimiz budur abd bilmemnesi nezdinde...
