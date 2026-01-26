İşte Türklerin akın akın gittiği yer! Yurt dışına çıkan soluğu orada alıyor!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi

Tatil için yurt dışı planları yapanların en çok tercih ettiği yerler belli oldu...

İlk kez yurt dışına çıkacaklar için vizesiz ya da kimlikle gidilebilen destinasyonlar öne çıkıyor; kolay ulaşım, uygun maliyet ve kültürel zenginlik seyahat hevesini artırıyor hızla.

Kolaylıkla seyahat edilebilen ve gideni memnun eden ülkeler belli oldu...

İŞTE GİDENİ BÜYÜLEYEN VATANDAŞLAR...

TAYLAND/ Egzotik plajları, tapınakları ve sokak lezzetleriyle öne çıkan ülke; Bangkok’un hareketli şehir yaşamı, Phuket ve Krabi’nin berrak deniziyle kültür, doğa ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Modern mimariyle tarihi dokunun buluştuğu başkent Bakü, Hazar kıyısındaki bulvarları ve İçerişehir’iyle dikkat çekiyor. Doğal ateş oluşumları, dağ köyleri ve zengin mutfağı turizmi güçlendiriyor.

ARNAVUTLUK/ Adriyatik ve İyon denizlerine kıyısı bulunan ülke; el değmemiş plajları, Osmanlı mirası şehirleri ve uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Berat ve Gjirokastër, UNESCO listesinde yer alıyor.

SIRBİSTAN/ Tarihi kaleleri, canlı gece hayatı ve kültürel festivalleriyle dikkat çeken ülke; özellikle Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği konumuyla turistik cazibe merkezi haline geliyor.

KARADAĞ/ Dağlar ve denizin iç içe geçtiği eşsiz coğrafyasıyla tanınan ülke; Kotor Körfezi, tarihi surları ve doğal parklarıyla sakin ama etkileyici bir seyahat deneyimi sunuyor.

BOSNA HERSEK/ Tarihle yoğrulmuş sokakları, köprüleri ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan ülke; Mostar Köprüsü ve Saraybosna’nın tarihi çarşıları, ziyaretçileri geçmişle bugünün kesişimine taşıyor.

GÜRCİSTAN Kafkaslar'ın eteklerinde konumlanan ülke; Tiflis'in renkli mimarisi, dağ manzaraları ve köklü şarap kültürüyle dikkat çekiyor. Doğa, tarih ve gastronomi turizmi birlikte gelişiyor.

