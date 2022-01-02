Türkiye’nin ilk 'meyve' temalı millet bahçesi!

"Yeni tesis yapıldığı zaman bir meyvenin meyve verme yaşı en az üç yıldır. Burada bu üç yılı da atlatmış olacağız. Bizi sevindiren konu şu, buradaki biyoçeşitliliği muhafaza etmek aynı lokasyonda bulunduğumuz için teknik yardım yaparak, teknik bilgi vererek burada bunun devamını sağlamak. 300 adet elma, 300 adet armut, 140 adet de kiraz genotipi mevcut burada. Bunun dışında Türkiye'de ilk modern anlamda kurulan kivi bahçesi muhafaza ediliyor. Yine bu kiviyle ülkemize kazandırdığımız Fejyo dediğimiz kaymak ağacı lokasyonu burada muhafaza ediliyor. Bir miktar ceviz, bir miktarda kestane burada genetik kaynak olarak muhafaza altına alınmış olacak. Ülkemizin 4 bir yanından bulunan bitkilerini meyve çeşidini bulmak söz konusu özellikle Yalova Türkiye'nin merkezi konumunda yani buraya çok rahatlıkla misafirler gelebiliyor. Kendi geldikleri illerinin meyvesini burada görmek ayrı bir değer katacak. O anlamda bizim çalışmamız rağbet görüyor. Yeni barkod sistemi kullanarak burada hangi ilden, hangi ilçeden hangi köyden alındığını tespit edeceğimiz bir şey olacak.”