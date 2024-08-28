Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke balistik füze yaptı! Bu da yetmedi füzeyi ateşlediler

Tochka ailesinden daha kabiliyetli ve daha uzun menzilli olan ve herhangi bir Batı kısıtlamasına tabi olmayan yeni bir balistik füze kaynağına sahip olmak Ukrayna için önemli bir gelişme olacaktır. Balistik füzeler genel olarak uçuşun son aşamasında çok yüksek hızlara ulaşır ve bu da ses altı hava soluyan seyir füzeleri ve kamikaze insansız hava araçları da dahil olmak üzere diğer füze türlerine kıyasla düşman hava ve füze savunmaları için farklı zorluklar ortaya çıkarır. Tek parça yüksek patlayıcı başlığa sahip balistik füzeler ayrıca bu hız sayesinde sertleştirilmiş hedeflerin daha derinlerine inebilir ya da köprüler gibi yer üstündeki güçlendirilmiş yapılara daha fazla güç uygulayabilir.