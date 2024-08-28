Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke balistik füze yaptı! Bu da yetmedi füzeyi ateşlediler

Ukrayna'nın ABD hükümeti tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde Amerikan ATACMS'lerini kullanması, dış kısıtlamalar olmaksızın kullanılabilecek yeni bir balistik füze kaynağının potansiyel etkisinin altını çizmektedir. Ukrayna'nın ATACMS saldırılarının, özellikle bu füzelerin menzilindeki hava üslerinde olmak üzere, Rus operasyon prosedürlerinde önemli değişikliklere yol açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Rusya'yı, bugün envanterinde bulunan en gelişmiş karadan havaya füze sistemi olan S-500 de dahil olmak üzere, ilave hava ve füze savunma sistemlerini sahaya sürmeye sevk etti. Ukrayna'nın hangi yeni balistik füzeyi test etmiş olabileceği ve bunun operasyonel olarak sahaya sürülmeye ne kadar yakın olduğu henüz bilinmiyor. Ancak böyle bir silahın Ukrayna ordusu için, özellikle Rusya içindeki hedeflere karşı herhangi bir dış kısıtlama olmaksızın saldırılar düzenlemek için ek bir seçenek olarak değerini görmek zor değil.