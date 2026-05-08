Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi

Fransız basını; daha önce Barcelona ve Arsenal'in ilgilendiği bilinen Osimhen için son olarak PSG'nin 75 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığını yazdı. Ancak Galatasaray, Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verdi. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Avrupa devlerinin peşinde olduğu yıldızını satmama kararı aldı. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezon planlamasını Victor Osimhen üzerine yapıyor.