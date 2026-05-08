  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haber: “Bu, alarm zillerinin çalması demektir” diyerek duyurdu Kura Nehri taştı! Burası göl değil Ardahan Ovası Resmi Gazete’de yayımlandı! O uygulama kaldırılacak Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi Rusya'yı ürkütecek gelişme: Türkiye'den 3 bin tane İHA aldılar Toprağın altında resmen servet buldular: 4 kiloluk dev altın rekor fiyata satılacak Midesinden çıkanlar dünyayı şok etti! Tam 7 tane... Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Victor Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.

#1
Foto - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi

Geçen sezon Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, bu sene başında daha önce Mauro Icardi örneğinde olduğu gibi bonservisiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın önemli bir parçası oldu. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

#2
Foto - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi

Fransız basını; daha önce Barcelona ve Arsenal'in ilgilendiği bilinen Osimhen için son olarak PSG'nin 75 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığını yazdı. Ancak Galatasaray, Nijeryalı yıldızla ilgili kararını verdi. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Avrupa devlerinin peşinde olduğu yıldızını satmama kararı aldı. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezon planlamasını Victor Osimhen üzerine yapıyor.

#3
Foto - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi

Öte yandan Galatasaray, bonservisini 75 milyon euroya aldığı Osimhen için Napoli'ye gerekli taksitlerin ödemesini de mart ayında tamamen kapattı. Yıllık 21 milyon euro kazanan Osimhen'in maaşının 15 milyon eurosunu Sarı-Kırmızılı kulüp öderken, 6 milyon euroluk kısmı ise sponsorlar tarafından tamamlanıyor.

#4
Foto - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi

Bu sezon Galatasaray adına tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıkan Osimhen; 20 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldızın Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 75 milyon euro.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke
Dünya

Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke

ABD ve İsrail ile tek başına savaşan İran'da patlamalar meydana geliyor. Peş peşe yaşanan patlamaların ardından İran'ı vuran ülkenin Birleşi..
Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını 13 kez hedef aldık" ifad..
Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?
Gündem

Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?

CHP’li Nevşin Mengü, YILDIRIMHAN füzesinin üstünde Mustafa Kemal’in imzasının olmasını eleştirdi. Mengü, Mustafa Kemal’in, “Yurtta sulh, cih..
O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"
Gündem

O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı. Hayvan sahiplenme ve ku..
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23