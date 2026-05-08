Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haber: “Bu, alarm zillerinin çalması demektir” diyerek duyurdu
Gazeteci Abdulkadir Selvi, GENAR’ın nisan ayı anket sonuçlarını paylaşarak AK Parti ve CHP arasındaki oy oranlarındaki değişimi değerlendirdi. Ankete göre AK Parti yüzde 35 bandını aşarak CHP ile arasındaki farkı açarken, ekonomiye dair "kötü haber" ise gıda harcamalarındaki kısıtlama verisinden geldi. Selvi, artan petrol fiyatları ve savaş etkisinin halkın gıda ve giyim harcamalarına yansımasının iktidar için "alarm zilleri" anlamına geldiğini savundu.