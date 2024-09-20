2024-09-20 12:14:12 Türkiye'nin hamlesi o ülkeleri köşeye sıkıştırdı! ROKETSAN'ın ALKA lazer silahı bakın ne yapacak!
ROKETSAN'ın geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile dron tehditleri engellenecek. Şirketten yapılan açıklamada, ALKA YESS'nin, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının, konvansiyonel küçük silahlarla hedef alınması çok zor olan asimetrik tehditlerden korunmasında önemli rol aldığı belirtildi. Gelişen teknolojiyle tehdit tiplerinin değiştiği ve bu değişimin yeni tür savunma sistemlerinin kullanımını gerekli hale getirdiği ifade edilen açıklamada, ALKA YESS'in dron tehditlerini algılayarak lazer silahıyla imha edebildiği bildirildi.