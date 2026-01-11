Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

ASELSAN ve TUSAŞ'ın, MURAD 100-A radarını, F-16 Özgür, AKINCI ve KIZILELMA ve ANKA III gizli İHA'ya taşıyarak, ayrı ayrı yürütülen bir dizi uçuş harekatını etkili bir şekilde tutarlı, çok platformlu bir radar ekosistemine dönüştürdüğü ifade edildi. ANKA III'ün düşük görünürlüklü uçan kanat tasarımı ve resmi olarak belgelenmiş çok amaçlı yük taşıma kapasitesinin, ulusal AESA atış kontrol radarıyla birleşimi, Türkiye'nin insansız hava gücünün, dronların artık sadece silah taşıyıcıları veya istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) varlıkları değil, hava üstünlüğü, elektronik savaş ve uzun menzilli vuruşlara tam entegre katkıda bulunan unsurlar olduğu yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor.