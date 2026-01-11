  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız Bakın en çok hangisi tercih edilmiş! İşte 2025'in en çok tercih edilen kız erkek isimleri Artık saçıma bulaştı mazeret olmayacak: 10 madde yasaklandı! Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı! Dikkat çeken “Sedat Peker” detayı Türkiye Sibirya ve Balkanlar'ın kıskacında: Kar ve fırtına geliyor! Maslak'ta yüksek kira dehşeti! İntikam için dükkan tarayan saldırganlar uykuda yakalandı! Batı basını alarmda! Yerli BATU’lu ALTAY hesaplarını altüst etti: Düşman için ezici olacak Her gün mutlaka tüketin: İşte tansiyonu dengeleyen lezzet!
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

ASELSAN üretimi MURAD AESA radarının ANKA III’e entegre edileceği yönündeki haberler yabancı basında geniş yankı uyandırdı. Bu hamleyle ANKA III’ün sadece saldırı değil, hava-hava angajman rolü de üstlenebileceği ve hava sahası hakimiyetinde aktif bir unsur olacağı değerlendiriliyor. KIZILELMA ve AKINCI ile birlikte çalışması halinde Türkiye’nin insansız hava gücünün “son derece etkili ve çok katmanlı” bir yapıya kavuşacağı ifade ediliyor.

#1
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

BAYKAR üretimi Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, ASELSAN'ın MURAD AESA radarının görüş ötesi hava-hava potansiyelini, Karadeniz'de gerçekleştirilen tarihi bir deneme sırasında sergiledi.

#2
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

Şimdi ise sırada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı var.

#3
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

ASELSAN, havadan havaya özellikler arasında görüş menzili ötesi füze güdümü, her açıdan ve yüksek açıdan arama, çoklu ve çevik hedef takibi, helikopter tespiti ve hava durumu modları gibi yetenekleri sıralarken, bunlara ek olarak yüksek çözünürlüklü şerit harita ve spot ışığı SAR, yerdeki hareketli hedeflerin tespiti ve takibi, yer haritalama, sabit hedef takibi ve havadan yere menzil belirleme özelliklerini de sunmaktadır.

#4
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

ASELSAN'ın AESA hattının, çipten nihai sisteme seri üretime geçerken, aynı donanımın daha yüksek çözünürlüklü SAR haritalama, daha gelişmiş hareketli hedef tespiti veya işbirlikçi hedefleme algoritmaları gibi yeni modlar eklemek için kademeli yazılım güncellemeleri alabileceği ifade edildi. Bu anlamda, AKINCI filosunun, ANKA III ve KIZILELMA ile paralel kademeli olarak yükseltilebileceği, büyük yapısal değişiklikler olmadan radar modlarını ve tehditleri paylaşabilir ve insanlı ve insansız platformlarda ortak bir "sensör dili" oluşturabileceği vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

ANKA III'ün, elektro-optik hedefleme sistemi, AESA radarı ve IR arama ve izleme gibi arama ve hedefleme yüklerinin yanı sıra, lazer, görüntüleme kızılötesi ve INS/GPS güdümlü havadan yere mühimmat, radar veya görüntüleme kızılötesi güdümlü havadan havaya füzeler ve COMINT, ELINT, elektronik destek önlemleri ve elektronik saldırı dahil olmak üzere elektronik savaş yüklerini taşımak üzere tasarlandığı ifade edildi.

#6
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

ANKA III'te, dayanıklılık, yük kapasitesi ve düşük görünürlük ön plana çıkarılırken, MURAD'ın güçlü yönleri farklı şekilde kullanılacak: uzun görev süreleriyle genişletilmiş menzilli tespit, sürekli SAR haritalama ve elektronik destek önlemleri ile KIZILELMA, AKINCI veya insanlı savaş uçakları da dahil olmak üzere ağdaki diğer atıcılar için angajmanları aydınlatma veya destekleme yeteneği.

#7
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

Geliştirme mantığı açısından bu, AESA radarlarını önce insanlı savaş uçaklarında kullanan ve ardından teknolojiyi üst düzey insansız hava araçlarına taşıyan birçok hava kuvvetinin izlediği yolu yansıtıyor; ancak bu durumda radar, füze ve platformların tamamının tek bir ulusal sanayi üssünde üretilmesi dikkat çekici bir fark oluşturuyor.

#8
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

Stratejik olarak, MURAD 100-A'nın ANKA III'e entegre edilmesi kararının, Türkiye'nin katmanlı, bağımsız bir sensör ve hava savunma mimarisi oluşturma hedefi içerisinde olduğunu yansıttığı ifade edildi. Haberde, MURAD'ın GaN teknolojisinden başlayarak yerli olarak üretilmesi ve baştan itibaren hem savaş uçakları hem de insansız hava araçları için tasarlanmış olmasının, dış ihracat kısıtlamalarına maruz kalmayı azalttığı ve Türkiye'yi ABD veya Avrupa çözümlerine alternatif arayan ortaklar için radar donanımlı insansız savaş sistemleri tedarikçisi konumuna getirdiği vurgulandı.

#9
Foto - Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız

ASELSAN ve TUSAŞ'ın, MURAD 100-A radarını, F-16 Özgür, AKINCI ve KIZILELMA ve ANKA III gizli İHA'ya taşıyarak, ayrı ayrı yürütülen bir dizi uçuş harekatını etkili bir şekilde tutarlı, çok platformlu bir radar ekosistemine dönüştürdüğü ifade edildi. ANKA III'ün düşük görünürlüklü uçan kanat tasarımı ve resmi olarak belgelenmiş çok amaçlı yük taşıma kapasitesinin, ulusal AESA atış kontrol radarıyla birleşimi, Türkiye'nin insansız hava gücünün, dronların artık sadece silah taşıyıcıları veya istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) varlıkları değil, hava üstünlüğü, elektronik savaş ve uzun menzilli vuruşlara tam entegre katkıda bulunan unsurlar olduğu yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
Gündem

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir tartışma programında, seviye adeta yerlere serildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit!
Gündem

Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit!

Siyonizmin Amerika'daki en azılı tetikçilerinden olan sözde din adamı John Hagee, İslam dünyasını ve Türkiye'yi hedef alan kan dondurucu hez..
Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem
Gündem

Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem

Türkiye'de yerli ve milli gibi görünen ancak ipleri okyanus ötesinde ve Avrupa başkentlerinde olan medya organlarının maskesi düştü! Türkçe ..
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!
Gündem

Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!

Suriye’nin Halep kentinde köşeye sıkışan PKK/YPG’li terör örgütü, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgedeki ilerleyiş karşısında çaresiz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23