Türkiye’nin gururu ANKA III’e düşmanı zangır zangır titretecek yeni teknoloji! Oyunu baştan yazacağız
ASELSAN üretimi MURAD AESA radarının ANKA III’e entegre edileceği yönündeki haberler yabancı basında geniş yankı uyandırdı. Bu hamleyle ANKA III’ün sadece saldırı değil, hava-hava angajman rolü de üstlenebileceği ve hava sahası hakimiyetinde aktif bir unsur olacağı değerlendiriliyor. KIZILELMA ve AKINCI ile birlikte çalışması halinde Türkiye’nin insansız hava gücünün “son derece etkili ve çok katmanlı” bir yapıya kavuşacağı ifade ediliyor.