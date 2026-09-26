Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

Şanlıurfa Karaköprü'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 13 yıl sonra güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası yeniden büyük bir merak konusu oldu. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD aracılığıyla evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başlarken, uzmanlar birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgelerdeki illeri tek tek sıraladı. Güncellenen haritada Sinop, Giresun, Trabzon ve Konya gibi iller deprem riskinin en az olduğu güvenli bölgeler arasında yer aldı.