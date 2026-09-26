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Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

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Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

Şanlıurfa Karaköprü'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 13 yıl sonra güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası yeniden büyük bir merak konusu oldu. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD aracılığıyla evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başlarken, uzmanlar birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgelerdeki illeri tek tek sıraladı. Güncellenen haritada Sinop, Giresun, Trabzon ve Konya gibi iller deprem riskinin en az olduğu güvenli bölgeler arasında yer aldı.

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Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

Şanlıurfa’da meydana gelen depremin ardından Türkiye’nin deprem riski yeniden gündeme gelirken, gözler diri fay haritasına çevrildi. Bölgelerdeki aktif fay hatlarının durumu ve deprem riski taşıyan alanlar merak konusu oldu.

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Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Diri Fay Haritası 2026 yayımlandı.

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Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında, MTA'nın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası'nın 13 yıl sonra güncellendiğini duyurmuştu.

#4
Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

Şanlıurfa depremi sonrası yaşadığı bölgenin deprem riski durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, fay hattı haritasını incelemek için e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan fay hattı sorgulama sistemine başvurabilir. Bu hizmet, T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca erişilebilen bir platformda sunuluyor.

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Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

İşte, Türkiye'de deprem riski en fazla olan iller... BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

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Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

#7
Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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Foto - Türkiye’nin güncel deprem haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ve en güvenli şehirler

EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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