Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!
Global Fire Power 2026'da dünyanın en güçlü orduları listesini paylaştı. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
2026'NIN İLK LİSTESİNİ AÇIKLADILAR! Küresel askeri dengeleri yakından takip edenler için her yıl yayımlanan güç sıralamaları, uluslararası sahnedeki rekabetin nabzını tutmaya devam ediyor. Yeni açıklanan liste, dünyanın değişen güvenlik dinamiklerini ve savunma alanındaki yatırımların yönünü yeniden ortaya koyuyor. Peki Global Fire Power'ın açıkladığı listede dünyanın en güçlü orduları hangileri?
TÜRKİYE'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ! Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi pek çok kriteri bir arada değerlendiren çalışma, ülkelerin savunma alanındaki konumlarını kapsamlı bir bakışla analiz ediyor. Açıklanan listede Türkiye'nin sırası da dikkat çekti!
İŞTE 2026'DA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI!
20) UKRAYNA
19) MISIR
18) İSPANYA
17) AVUSTRALYA
16) İRAN
15) İsrail
14) PAKİSTAN
13) ENDONEZYA
12) ALMANYA
11) BREZİLYA
10) İTALYA
9) TÜRKİYE
8) BİRLEŞİK KRALLIK
7) JAPONYA
6) FRANSA
5) GÜNEY KORE
4) HİNDİSTAN
3) ÇİN
2) RUSYA
1) ABD/ derleyen: haber7
