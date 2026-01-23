  • İSTANBUL
Dünya
24
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

Global Fire Power 2026'da dünyanın en güçlü orduları listesini paylaştı. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

#1
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

2026'NIN İLK LİSTESİNİ AÇIKLADILAR! Küresel askeri dengeleri yakından takip edenler için her yıl yayımlanan güç sıralamaları, uluslararası sahnedeki rekabetin nabzını tutmaya devam ediyor. Yeni açıklanan liste, dünyanın değişen güvenlik dinamiklerini ve savunma alanındaki yatırımların yönünü yeniden ortaya koyuyor. Peki Global Fire Power'ın açıkladığı listede dünyanın en güçlü orduları hangileri?

#2
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

TÜRKİYE'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ! Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi pek çok kriteri bir arada değerlendiren çalışma, ülkelerin savunma alanındaki konumlarını kapsamlı bir bakışla analiz ediyor. Açıklanan listede Türkiye'nin sırası da dikkat çekti!

#3
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

İŞTE 2026'DA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI!

#4
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

20) UKRAYNA

#5
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

19) MISIR

#6
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

18) İSPANYA

#7
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

17) AVUSTRALYA

#8
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

16) İRAN

#9
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

15) İsrail

#10
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

14) PAKİSTAN

#11
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

13) ENDONEZYA

#12
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

12) ALMANYA

#13
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

11) BREZİLYA

#14
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

10) İTALYA

#15
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

9) TÜRKİYE

#16
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

8) BİRLEŞİK KRALLIK

#17
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

7) JAPONYA

#18
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

6) FRANSA

#19
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

5) GÜNEY KORE

#20
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

4) HİNDİSTAN

#21
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

3) ÇİN

#22
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

2) RUSYA

#23
Foto - Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar!

1) ABD/ derleyen: haber7

Yorumlar

Adil KADER

İtrailin altı bezli asker sayısı kaç acabaaa? Dünyada TEK ORDU var adı da TÜRK MİLLETİ
