Türkiye'nin gözü Arap ülkesinin savaş uçaklarında: Beklenen müjde her an gelebilir
Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan gelene kadar envanterine katmak istediği Eurofighter savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan gelene kadar envanterine katmak istediği Eurofighter savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
Türkiye ile Umman arasındaki savunma ilişkilerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Umman Ortak Askerî Komite Toplantısı kapsamında Ankara'ya gelen Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi'yi askerî törenle karşıladı.
Resmî törenin ardından Yaşar Güler ve Al Zaabi baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki ülke heyetlerinin de katıldığı toplantıda savunma ve askerî işbirliği konuları ele alındı.
Ankara'da gerçekleştirilen bu üst düzey temas, Türkiye'nin Umman'dan ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçakları tedarik etme planı açısından da dikkat çekti.
Umman'ın envanterinde bulunan Eurofighter Typhoon uçaklarının Türkiye'ye olası satışı, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı kapasitesini güçlendirme seçenekleri arasında yer alıyor. Bu nedenle iki ülke arasında savunma alanında yürütülen görüşmeler, olası tedarik süreci bakımından önem taşıyor.
Yaşar Güler ile Mohammed Nasser Al Zaabi arasındaki görüşmelerin, Türkiye ve Umman arasındaki askerî ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ancak Ankara'daki toplantıda ikinci el Eurofighter satışı konusunda somut bir anlaşmaya varıldığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.
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