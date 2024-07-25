  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

2024-07-25 21:27:16
Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Batman'ın Sason ilçesinde Zoveser Dağı doğası ile son zamanlarda doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Batman'ın Sason ilçesinde Zoveser Dağı doğasının yanı sıra zengin bitki florası, yılkı atları, şelaleleri ve göletleriyle doğaseverleri büyülüyor.

#2
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Sason ilçesinde bulunan rakımlı Zoveser Dağı yılın her mevsiminde ayrı güzelliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Doğaseverlerin, trekkingçilerin (doğa yürüyüşü) rotaları arasında bulunan Zoveser Dağı, yaz aylarında keklik sesleri arasında aralarında civan perçemi, altın otu, kantaron çiçeği gibi çok farklı çiçeklerin olduğu rengarenk çiçekleriyle doğaseverleri karşılarken kış aylarında ise yoğun kar yağışı sonucu adeta gelinliğini giymiş gibi ziyaretçileri kendine hayran bıraktırıyor.

#4
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Kar suları ile beslenen Zoveser Dağı zirvesindeki Zoveser Gölü ise bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı kurumayla yüz yüze kalmış durumda. Zoveser Dağı'na çıkan bir gurup doğasever, gördükleri manzaralar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

#5
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Doğaseverlerden Metin Özmen, Zoveser Dağı'nda kantaron çiçeğinin yoğun bir şekilde bulunduğunu belirterek, "Mide hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor, hacamat tedavisi sonrası yaraların iyileşmesinde kullanılıyor. Kantarın çiçeği bu bölgede oldukça yoğun ancak bölge insanı çok fazla kantaron yağı çıkarmadıkları için koparıp kullanmıyorlar. Özellikle Zoveser Dağı'nda bu kantaron çiçeğinden çok fazla var. Değerlendirilerek kantaron yağına dönüştürülebilir” dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Zoveser Dağı zirvesindeki gölün bu yıl kurumaya başladığını ifade eden Özmen, "Zoveser'in zirvesindeyiz. Göl özellikle bilinen ve ziyaret edilen bir göl. Çünkü etrafındaki kar erimiyordu ve suyu hiç bitmiyordu. Yaz turizminde özellikle Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerden ziyaretçiler geliyor. Şehirlerde insanlar sıcaktan kavrulurken burada çiçekler yeni açmaya başlıyor. Yürüyüş esnasında müthiş kokuları içimize çekiyoruz. Gerçekten buralar anlatılmaz ancak yaşanır. Herkesi Zoveser Dağı'nı görmeye davet ediyoruz. Burada bulunan Sarıgan Şelalesi ise Güneydoğu'da eşsiz bir güzelliğe sahip. Buz gibi bir suyu var” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay ise, “Batman Muş sınırında bulunan 2 bin 700 rakımlı Zoveser Dağı zirvesinde bulunan ve kar sularıyla beslenen göl, bu yıl maalesef ki yaşanan sıcaklık nedeniyle kurumuş durumda. Biz doğaseverler olarak buraya gezi düzenledik ama üzüldük çünkü göl kurumaya yüz tutmuş. Çok temiz havası var, bitki örtüsü oldukça zengin bir bölge, envai çeşit çiçekler var. Şelale, Zoveser Dağı'na ayrı bir güzellik katıyor. Burası Antalya değil, Batman'ın Sason ilçesindeki Kaleyolunda bulunan Sarıgan Şelalesi. İnanılmaz soğuk bir su ve serin bir hava var burada” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirten doğasever Tarcan Baran da, "Harika bir doğası var buranın. Geldiğimde böyle bir manzara ile karşılaşacağımı ummuyordum doğrusu. Burayı gördüğümde buranın Sason olabileceğine ihmal vermiyordum ama burası Sason" dedi.

#9
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'de yankılanan tokat sesi milletin gururu oldu!
Gündem

TBMM'de yankılanan tokat sesi milletin gururu oldu!

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun DEM'li terör sevici Ali Bozan'a attığı tokadın görüntüsü sosyal medyada vatandaşlar ta..
40 yıllık dansözlere taş çıkardı! CHP'li Başkan böyle kıvırdı
Gündem

40 yıllık dansözlere taş çıkardı! CHP'li Başkan böyle kıvırdı

Aklınca AK Parti hükümetini 'ikinci Gezi'yi başlatırız' diyerek tehdit eden CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ifadesinde kıvırdı. ..
Türkiye'nin hamlesi sonuç verdi! 100 yıl sonra bir ilk
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonuç verdi! 100 yıl sonra bir ilk

Yerel seçimlerin ardından 7 ay geçmesine rağmen belirsizliğin devam ettiği Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonuç..
İbrahim Üzülmez’den Batshuayi’ye: Türkçe konuş lan!
Spor

İbrahim Üzülmez’den Batshuayi’ye: Türkçe konuş lan!

Benim değerlerimle dalga geçemezsin. röportajlara demeçlerine dikkat etsin. Sen seviyorsun ya bu ülkeyi, çık bir de Türkçe röportaj ver o za..
SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediye bakın hangi partiden!
Ekonomi

SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediye bakın hangi partiden!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı göze..
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23