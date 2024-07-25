Türkiye'nin gizli cenneti: Zoveser Dağı

Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay ise, “Batman Muş sınırında bulunan 2 bin 700 rakımlı Zoveser Dağı zirvesinde bulunan ve kar sularıyla beslenen göl, bu yıl maalesef ki yaşanan sıcaklık nedeniyle kurumuş durumda. Biz doğaseverler olarak buraya gezi düzenledik ama üzüldük çünkü göl kurumaya yüz tutmuş. Çok temiz havası var, bitki örtüsü oldukça zengin bir bölge, envai çeşit çiçekler var. Şelale, Zoveser Dağı'na ayrı bir güzellik katıyor. Burası Antalya değil, Batman'ın Sason ilçesindeki Kaleyolunda bulunan Sarıgan Şelalesi. İnanılmaz soğuk bir su ve serin bir hava var burada” ifadelerini kullandı.