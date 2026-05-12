Türkiye seçime gidiyor! Sandıklar hazır, tarih bile belli

Mini seçim için geri sayım başladı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede 10 binden fazla kişi 7 Haziran'da yeniden sandığa gidip oy kullanacak.

Mini seçim heyecanı başladı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede 10 binden fazla kişi sandığa gitmeye hazırlanıyor. 7 Haziran’da yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için partiler arasında kıyasıya rekabet var. Cumhur İttifakı, 6 beldenin tamamında ‘İttifak’ yaparak seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, 5 beldede AK Parti’nin adayı ile bir beldede MHP adayı ile seçime girilecek.

AK Parti, Tokat’a bağlı Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir’e bağlı Mustafapaşa ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesinde aday çıkarırken, MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde aday çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı 6 beldede tek adayla seçime girmiş olacak. CHP ise Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere üç beldede aday çıkardı.

Mini seçim olmasına rağmen, adaylar arasında yaşanan rekabet ise genel seçimleri aratmıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; adaylar seçmenlerin oyunu alabilmek için adeta genel seçim havasında bir kampanya yürütürken, öğrencilere bedava yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere konut, doğalgaz gibi çok sayıda vaatte bulunuyor. Beldelerinde seçim ofisleri kuran, parti teşkilatları ile birlikte seçmenin oyunu alabilmek için kapı kapı dolaşan adaylara önümüzdeki günlerde parti yönetimlerinden de destek gelecek. Cumhur ittifakının adaylarına destek vermek için bakanların da seçim yapılacak beldeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Seçim yapılacak yerlerden, Tokat’taki beldelerin bağlı olduğu Reşadiye ve Almus ilçesinde 2024 yılındaki seçimleri MHP, Tekke beldesinin bağlı Gümüşhane’nin merkez ilçesinde MHP, Mustafapaşa beldesinin bağlı olduğu Ürgüp’te ise MHP’nin adayını sadece 36 oy farkla geride bırakan CHP kazanmıştı.

Yeniden belde statüsü kazandıkları için YSK’nın seçim yapılması kararı aldığı beldelerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Seçimler için 36 sandık kurulacak. 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesi en fazla seçmen sayısına sahip. Tekke’de seçimler için 9 sandık kurulacak. En az seçmen ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor. Kuşçu’da iki sandık kurulacak ve 710 seçmen sandık başına gidecek.

