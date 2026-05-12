Türkiye seçime gidiyor! Sandıklar hazır, tarih bile belli

Mini seçim olmasına rağmen, adaylar arasında yaşanan rekabet ise genel seçimleri aratmıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; adaylar seçmenlerin oyunu alabilmek için adeta genel seçim havasında bir kampanya yürütürken, öğrencilere bedava yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere konut, doğalgaz gibi çok sayıda vaatte bulunuyor. Beldelerinde seçim ofisleri kuran, parti teşkilatları ile birlikte seçmenin oyunu alabilmek için kapı kapı dolaşan adaylara önümüzdeki günlerde parti yönetimlerinden de destek gelecek. Cumhur ittifakının adaylarına destek vermek için bakanların da seçim yapılacak beldeleri ziyaret etmesi bekleniyor.