Sıcak gelişme: ABD’nin acil petrol rezervi İzmir'e getiriliyor
ABD Stratejik Petrol Rezervi’nden gerçekleştirilen ilk ham petrol sevkiyatı Türkiye'ye yapılacak. 680 bin varil ham petrol gemiye yüklendi.
Türkiye, ABD Stratejik Petrol Rezervi’nden gerçekleştirilen ilk ham petrol sevkiyatını teslim almaya hazırlanıyor. Reuters’ın haberine göre, ABD’nin stratejik rezervlerinden yüklenen milyonlarca varil ham petrolü taşıyan tankerler Aliağa’ya doğru hareket etti. ABD'den yüklediği petrolle yola çıkan ilk gemi, Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e geçerken, önümüzdeki günlerde Aliağa'ya ulaşacak.
ABD’nin küresel piyasalardaki arz dengesini sağlamak amacıyla kullanıma açtığı Stratejik Petrol Rezervleri’nden (SPR) Türkiye’ye yapılacak ilk sevkiyat için düğmeye basıldı. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, milyonlarca varil ham petrol taşıyan dev tankerler Türkiye’ye ulaşmak üzere yola çıktı.
Bu sevkiyatın zamanlaması stratejik bir önem taşıyor. Özellikle ABD ve İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanan arz kısıtlamaları ve geçiş riskleri, enerji güvenliği adımlarını kritik hale getirdi.
Türkiye'nin bu süreçte ABD rezervlerinden ham petrol tedarik etmesi, bölgedeki enerji darboğazına karşı atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Orta Doğu’daki istikrarsızlık nedeniyle hızla yükselen petrol fiyatlarını dizginlemeyi hedefleyen Washington yönetimi, geniş kapsamlı bir planı devreye soktu. Bu kapsamda stratejik rezervlerden toplam 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
Araştırma şirketi Kpler verilerine göre, Yunan bayraklı “North Star” isimli aframax tipi tanker, Teksas’taki Bryan Mound stratejik rezerv tesisinden yaklaşık 680 bin varil ham petrol yükledi. Sevkiyatın mayıs ayı ortasında Aliağa limanlarına ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Sevkiyatın ikinci ayağında ise Hong Kong bayraklı "DHT Antelope" adlı tanker öne çıkıyor. Söz konusu dev tanker, nisan ayı sonunda Galveston açıklarında yaklaşık 1,1 milyon varil ham petrol yüklemesini tamamlayarak rotasını Türkiye’ye çevirdi.
