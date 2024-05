Bu kapsamda Yunanistan'a "My Number One" şarkısıyla 2005'te birinciliği getiren Helena Paparizou, 1999 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Take Me to Your Heaven" adlı şarkıyı seslendiren İsveçli Charlotte Perrelli ve 2003'te "Everyway That I Can" ile birincilik verilen Sertab Erener sahnede performanslarını gösterdi.