  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
35
Yeniakit Publisher
Sporda 2024 böyle geçti

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Sporda 2024 böyle geçti

2025 yılı birbirinden renkli, coşkulu spor organizasyonlarına sahne oldu. Birçok spor dalında başarılı bir yıl geçerken, amatör branşlarda alınan madalyalar da seneye damga vurdu.

#1
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

A Milli Futbol Takımı başarılı bir yılı geride bıraktı A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında başarı sonuçlar elde etti. Milliler, mart ayında UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milliler, iki maçı da kazanarak ilk kez A Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda mücadele ederken, 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na gitmek için play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşılaşacak. Milliler bu turu geçerse play-off finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesini galibiyetiyle oynayacak.

#2
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Galatasaray 5. yıldızı kazandı Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluk yarışı son haftalara kadar Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam etti. Sarı-kırmızılılar, 95 puan toplayarak sezonu şampiyon tamamlayan takım olurken, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray ayrıca bu şampiyonlukla 5. yıldızı formasına takmaya hak kazandı. Ligde sarı-lacivertliler 84 puanla ikinci, Samsunspor 64 puanla üçüncü, Beşiktaş 62 puanla dördüncü ve Başakşehir de 54 puanla beşinci oldu.

#3
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Türkiye Kupası da Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonun finali Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Cimbom bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.

#4
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Serdal Adalı yeniden başkan 2025 yılında Fenerbahçe ile Beşiktaş, başkanlık seçimi heyecanı yaşadı. Mayıs ayında yapılan Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Serdal Adalı, Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Adalı, 4 bin 648 oy aldı.

#5
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Fenerbahçe'de yönetim değişti, yeni başkan Sadettin Saran Fenerbahçe'de ise olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Eylül ayında Kadıköy'de yapılan seçimde Saran oyların 12 bin 325'ini aldı ve sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu. Böylelikle Ali Koç'un, Fenerbahçe'deki 7 yıllık başkanlık dönemi sona erdi.

#6
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Jose Mourinho gitti Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile bu sezona da başlansa da 29 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Mourinho'nun yerine Domenico Tedesco getirildi. Portekizli çalıştırıcı ise Benfica ile anlaştı.

#7
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş aldığı kötü sonuçlar ve Avrupa kupalarından da elenmesinin ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam etmedi. Siyah-beyazlılar, Solskjaer'in gitmesinin ardından daha önce takımda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ile anlaştı.

#8
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Orkun Kökçü 'Kartal' oldu Beşiktaş da Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Kökçü'yü satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna transfer etti.

#9
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Victor Osimhen rekor bedelle transfer oldu Galatasaray, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i rekor bedelle transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve bu da Türkiye'de en çok bonservis verilen transfer olarak kayıtlara geçti.

#10
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Futbolda Paris Saint-Germain damgası 2025 yılında yapılan futbol turnuvalarında Fransız ekibi Paris Saint-Germain damga vurdu. PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.

#11
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Inter, Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı ve ilk defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanma sevinci yaşadı.

#12
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'nde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne seçildi. 2016'dan bu yana TBF başkanlığı görevini yürüten Türkoğlu, Efes'te başladığı kariyerinin büyük bir bölümünü NBA'de geçirmişti. Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

#13
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na çeyrek final oynadı A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Organizasyonun finalinde ise İtalya, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu.

#14
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#15
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#16
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#17
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#18
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#19
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#20
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#21
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#22
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#23
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#24
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#25
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#26
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#27
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#28
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#29
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#30
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#31
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#32
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#33
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

#34
Foto - Sporda 2024 böyle geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren
Gündem

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, geçmişte dindarlara ve bu milletin değerlerine saldıran isimlere karşı tavizsiz duruşlarını hatırlatarak..
Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış
Gündem

Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP yandaşı Fatih Altaylı salıverilince saygılı paylaşımlara başladı..
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu

Yalan iddiaları, ırkçı söylemleri ve milli değerlerimize karşı bitmek bilmeyen hazımsızlığıyla tanıdığımız CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanj..
Kur'an-ı Kerim'den paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı gözaltına alındı
Gündem

Kur'an-ı Kerim'den paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İsrail'in fetih zamanı geldi geçiyor! Son yapılan çileden çıkardı
Dünya

İsrail'in fetih zamanı geldi geçiyor! Son yapılan çileden çıkardı

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Gazze'de ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu şehit etti.
Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak
Gündem

Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda Türkiye’ye ziyaret düzenleyeceğini yazdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23