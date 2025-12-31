Sporda 2024 böyle geçti

A Milli Futbol Takımı başarılı bir yılı geride bıraktı A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında başarı sonuçlar elde etti. Milliler, mart ayında UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milliler, iki maçı da kazanarak ilk kez A Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda mücadele ederken, 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na gitmek için play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşılaşacak. Milliler bu turu geçerse play-off finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesini galibiyetiyle oynayacak.