BAE'den hiç hesapta olmayan karar: Operasyonlar Türkiye'ye kaydırıldı

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) verilerine göre, 2025 yılında sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısı 1 milyon 398 bin 580'e ulaştı. Aynı dönemde sağlık turizmi geliri 3 milyar 22 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri, 2026 yılında bu rakamların en az yüzde 25 artmasını bekliyor. Bu artışın önemli bir kısmının Ortadoğu kaynaklı hasta akışından gelmesi öngörülüyor. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise yalnızca hastaların değil, doktorların da hareket halinde olması. Dubai merkezli bazı cerrahlar ve diş hekimleri, İstanbul'da ameliyathane kiralayarak kendi hastalarını Türkiye'de tedavi etmeye başladı. Bu durum, Türkiye'nin sadece bir tedavi noktası değil, aynı zamanda bölgesel bir sağlık operasyon merkezi haline geldiğini gösteriyor.