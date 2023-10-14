Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı! O liste herkesi şok etti

Türkiye genelinde bir araştırma yapıldı ve Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı! “Bir şehirde yaşayan neredeyse herkes agresif olabilir mi?” diye düşündürüyor! Burada yaşayan herkes burnundan soluyor: İlk sırada bakın hangi şehir çıktı? Türkiye genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, sinirlilik seviyeleri değerlendirildi. Araştırma sonucunda büyükşehirlerde yaşayanların küçük şehirlerde yaşayanlara göre daha sinirli olduğu ortaya çıktı. Yoğun trafik, kalabalık nüfus ve uzun mesafeler gibi faktörler, kent yaşamının getirdiği stresi artırıyor. Ancak, yapılan ankette dikkat çeken bir sonuç elde edildi. Araştırmada, katılımcılara 15 soruluk bir test sunuldu. Sonuçlar incelendiğinde, testi tamamlayan her yüz Sivaslı'dan 64'ünün asabi yanıtlar verdiği belirlendi. Bu oranla Sivas, Türkiye'nin en sinirli ili olarak öne çıktı.