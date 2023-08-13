2023-08-13 12:57:55 Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara kullanıyor! CHP'li Mansur Yavaş verdiği sözleri unuttu
CHP'nin belediyecilikte de başarısızlıklar silsilesi devam ediyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar soluksuz sürüyor. Yavaş'ın yaptığı "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" açıklaması çürüdü. Mansur Yavaş'ın başarısız belediyeciliği ise A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında yorumlandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor." açıklamasında bulundu.