Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara kullanıyor! CHP'li Mansur Yavaş verdiği sözleri unuttu

"FAHİŞ BİR FİYAT SÖZ KONUSU" İnsanlara öyle bir hayal kurdurdu ki, insanlar suyu ücretsiz alacağını bile düşündü. Bunlar büyük yalanlar. Vatandaş açısından baktığımızda geçen yıl su fiyatları öyle bir yükseldi ki, normalde 5 TL olan su, 0-15 m3 18,1 TL olurken, geçtiğimiz yıl 5 TL olan, 15-30 m3 su, 25,3 TL'ye yükseltildi. Fiyatlarda bir hareketlenme oldu, bunu herkes görüyor ve kabul ediyor. Doğal olarak ve bununla ilgili mücadeleler yapılıyor. Ankara'da ise rakamlardaki artış ÜFE oranında, TÜFE değil. Dolayısı ile 2 katı gibi bir rakam da oradan geliyor, yani burada fahiş bir fiyat söz konusu.