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Türkiye
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Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

2024-04-20 11:05:41
Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı. Ankara, İzmir ve İstanbul'daki ilçeler ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre aşağıdaki gibidir. Ankara, İzmir ve Bursa'daki ilçeler listede yer alıyor.

#1
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

10. Başakşehir, İstanbul

#2
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

9. Ataşehir, İstanbul

#3
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

8. Nilüfer, Bursa

#4
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

7. Fatih, İstanbul

#5
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

6. Bakırköy, İstanbul

#6
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

5. Yenimahalle, Ankara

#7
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

4. Kadıköy, İstanbul

#8
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

3. Beşiktaş, İstanbul

#9
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

2. Çankaya, Ankara

#10
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

1. Şişli, İstanbul

#11
Foto - Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı

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