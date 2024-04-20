2024-04-20 11:05:41 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sıradaki herkesi şaşırttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı. Ankara, İzmir ve İstanbul'daki ilçeler ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre aşağıdaki gibidir. Ankara, İzmir ve Bursa'daki ilçeler listede yer alıyor.