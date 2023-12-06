2023-12-06 13:33:36 Türkiye’nin en büyük buzdolabı üreticilerinden biriydi! Dev firmayla ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın şaşkın olan biteni izliyor
Rekabet Kurumu, rekabet ihlali iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen buzdolabı üreticisi firmanın sözlü savunmasını dinledi. Ayrıca idari para cezası uygulanmasını talep etti. Rekabet Kurumu, 30 Haziran 2022'de Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, mağazaların satış fiyatını tespit edip, internet satışlarına kısıtlama getirerek, rekabet ihlalinde bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.