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Türkiye’nin en büyük buzdolabı üreticilerinden biriydi! Dev firmayla ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın şaşkın olan biteni izliyor

2023-12-06 13:33:36
Türkiye’nin en büyük buzdolabı üreticilerinden biriydi! Dev firmayla ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın şaşkın olan biteni izliyor

Rekabet Kurumu, rekabet ihlali iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen buzdolabı üreticisi firmanın sözlü savunmasını dinledi. Ayrıca idari para cezası uygulanmasını talep etti. Rekabet Kurumu, 30 Haziran 2022'de Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, mağazaların satış fiyatını tespit edip, internet satışlarına kısıtlama getirerek, rekabet ihlalinde bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

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Foto - Türkiye’nin en büyük buzdolabı üreticilerinden biriydi! Dev firmayla ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın şaşkın olan biteni izliyor

Soruşturma heyetinin incelemeleri ve firmanın iddialara ilişkin yazılı savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün, Rekabet Kurumu binasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıya şirket temsilcileri, soruşturma heyeti ve Rekabet Kurulu üyeleri katıldı.

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Foto - Türkiye’nin en büyük buzdolabı üreticilerinden biriydi! Dev firmayla ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın şaşkın olan biteni izliyor

Küle'nin söz hakkı verdiği soruşturma heyeti, elde edilen deliller ve savunmalar çerçevesinde görüşünü açıkladı. Firmanın, mağazaların satış fiyatını tespit etmek şeklinde rekabet ihlalinin tespit edildiği belirtilirken; internet satışlarına kısıtlama getirildiği yönündeki iddiaya ilişkin bulguya rastlanamadığı aktarıldı. Firmaya, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'ücü maddesini ihlalden idari para cezası uygulanması gerektiği kaydedildi. Ardından şirket temsilcileri söz alarak savunmalarını yaptı.

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