NEW YORK TİMES: TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM - Türkiye’nin doğalgaz rezervi bulmasını okuyucularına duyuran bir diğer önemli medya kuruluşu da Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi oldu. Erdoğan’ın açıklamalarına yer veren gazete tarihi gelişmenin Türkiye için yeni bir dönemin kapısını açacağına değindi.